Yeniden değerleme oranı belli oldu! Hepsine zam geliyor ehliyet, pasaport, MTV ne kadar olacak?
2026 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre vergi ve harçlara Ocak 2026'da yüzde 25,49 oranında zam gelecek. Yurt dışı çıkış harcı, ehliyet, pasaport, MTV ne kadar olacak?
Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yılda vergi ve harçları, yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı yerine, enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük artırmak için çalıştıklarını açıkladı. Yeni yılda motorlu taşıtlar vergisinden ehliyet ve pasaport harçlarına kadar birçok kalemde artış yapılacak.
PASAPORT
6 aylık pasaport harcı 2.960,8 TL,
1 yıllık pasaport harcı 4.328,7 TL,
3 yıllık pasaport harcı 10.039,2 TL,
4–10 yıllık pasaport harcı ise 14.147,7 TL
IMEI KAYIT ÜCRETİ 57 BİN TL’YE ÇIKACAK
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye’de kullanılabilmesi için yapılan IMEI kayıt ücreti 2026’da 45.614 TL’den 57.241 TL’ye yükselecek. Kayıt işlemi yapılmayan telefonlar, 120 gün içinde iletişime kapatılacak.