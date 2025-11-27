Yeniden değerleme oranı belli oldu! Hepsine zam geliyor ehliyet, pasaport, MTV ne kadar olacak?

Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yılda vergi ve harçları, yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı yerine, enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük artırmak için çalıştıklarını açıkladı. Yeni yılda motorlu taşıtlar vergisinden ehliyet ve pasaport harçlarına kadar birçok kalemde artış yapılacak.