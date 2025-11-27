2026 asgari ücret ne kadar olacak? İlk toplantı tarihi belli oldu

Bu yıl net 22 bin 104 TL olarak uygulanan asgari ücret 2026 yılında ne kadar olacak heyecanla bekleniyor.Prof. Dr. Cem Kılıç da aralık ayının ilk haftasında toplantı beklendiğini ve tahminlerin yüzde 25-30 aralığında olduğunu bildirdi.

Abone ol

Milyonlarca çalışan, asgari ücret zammı görüşmelerine kilitlenmişken NTV canlı yayınına katılan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "Asgari ücrete ne kadar zam gelir? Ne zaman sendikalarla toplantı yapılacak?" sorusuna yanıt verdi.

Aralık ayının ilk haftasında bir toplantı beklediğini belirten Kılıç, "Bunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takvimlendirecektir. Bakanlık, hem Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'na (TİSK) hem de Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) toplantı çağrısında bulunacaktır." dedi.

İlk toplantının genellikle usulen bir araya gelip niyet belirlemek için olduğunu ifade eden Cem Kılıç, bu toplantıdan bir sonuç çıkmasını beklemediğini söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi TİSK ve TÜRK-İŞ' de de toplantılar olabileceğini söyleyen Kılıç şöyle konuştu:

“Bekleyip göreceğiz. Özellikle enflasyonun gidişatına, açıklanan TÜİK rakamlarına bakmak lazım. TÜRK-İŞ kendisi birtakım yoksulluk ve geçim endeksi rakamları açıklıyor. Bütün bunların hepsi masada olacaktır. Genellikle tahminler yüzde 25-30 aralığı gibi."

27 VEYA 28 BİN LİRA OLABİLİR

Bu yıl net asgari ücret 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor. Eğer 2026 yılı için asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse bu rakam 28 bin 735 TL'ye, yüzde 25 zam gelirse 27 bin 630 TL'ye yükselecek.