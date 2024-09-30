Özgür Özel'in iddiası: 3 yılda toplam 186 milyar lira ödenecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "2024 tedavi edici sağlık programı için ayrılan bütçenin yüzde 11'inden fazlası şehir hastanelerinin kira bedellerini karşılamak üzere ödendi, bu rakam 57,5 milyar liradır. 'Milletin cebinden kuruş çıkmayacak' denilen hastanelerin kullanım bedeli için bütçeden bu yıl dahil 2026 sonuna kadar 3 yılda toplam 186 milyar lira ödenecek." dedi.

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Özel, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Tesisleri'nde düzenlenen Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı'na katıldı.

Hükümetin sağlık politikalarını eleştiren Özel, randevu sürelerinin uzadığı, randevuların alınamadığı, hastaların telefon başında sinir krizleri geçirdiği bir sürecin içinden geçildiğini söyledi.

Döviz kurunun biraz oynamasıyla bile Türkiye'de en basit ilaçların eksikliğinin yaşandığını ifade eden Özel, diş sağlığı konusundaki hizmetlerin ise çok parası olanlar ya da iyi poliçe alanlar dışında kimseye sunulmadığı bir noktaya gelindiğini savundu.

Hemşireler ile veteriner hekimlerin yaşadığı sorunları da değinen Özel, "Bu salon haklı çıkanların salonu. Biz, 22 yıldır bu salonu duyan, dinleyen, bu salonun içinden gelmişler olarak bütün politikaları buna göre öneren, eleştiren siyasi parti olarak bundan sonra doğruların nasıl yapılacağını da biliyoruz. Ne yapılacaksa bu salonla birlikte yapılacak." diye konuştu.

"Koruyucu sağlık hizmetleri için kişi başına ayrılan tutar 1243 lira"

Türkiye'nin uzun zamandır ağır bir ekonomik krizin içinde olduğunu dile getiren Özel, ekonomik krizin özellikle eğitim ve sağlık hizmetlerine yansıyan bir sosyal krize dönüştüğünü belirtti.

Özel, temel önceliklerinin koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, herkesin yeterli, eşit ve nitelikli sağlık hizmetine erişimini temin edebilmek olduğunu vurguladı.

2024 için hazırlanan bütçede koruyucu sağlık hizmetleri için kişi başına ayrılan tutarın 1243 lira olduğunu bildiren Özel, şöyle konuştu:

"Bu devlet her birimizin sağlığını korumak için sadece 1243 lira ayırmıştır ve bu meseleye asıl nereden bakıldığını göstermek için en önemli göstergedir. Sağlık Bakanlığının 2024 bütçesinin başlangıç ödeneğinin yüzde 27,6'sı, kabaca 4'de 1'i koruyucu sağlık hizmetlerine, 4'te 3'ü tedavi edici sağlık hizmetlerine ayrılmış durumdadır. Oysa koruyucu sağlık hizmetlerinin bütçe içindeki oranının artması gerekliliği bu salonun çok uzun yıllardır ifade ettiği ve tüm sorunların kaynağını oluşturan sebebin kendisidir."

Vatandaşların yaşadığı yere en yakın noktada düzenli sağlık kontrolü ve erken tanı testleri yaptırabilmelerinin temin edilmesi gerektiğini dile getiren Özel, ücretsiz periyodik aşılamaların gerçekleşme oranının derhal artırılmasının ve bununla ilgili acil durum planının ilan edilmesinin önemine işaret etti.

"Hizmet etme görevi devletin, onuruyla yaşama hakkı da bu milletin"

Özel, 2023'te kızamık ve verem gibi pek çok aşının zamanında tedarikinin yapılmadığı için aşılama hizmetlerinde büyük aksaklıkların yaşandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Temmuz 2024'te Sağlık Bakanlığının aşı deposundan 5'li karma, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, Hepatit A, Hepatit B, su çiçeği, anti serumlarla ilgili dağıtımın yapılmadığını endişeyle takip ettik. Öte yandan, 2024 tedavi edici sağlık programı için ayrılan bütçenin yüzde 11'inden fazlası şehir hastanelerinin kira bedellerini karşılamak üzere ödendi, bu rakam 57,5 milyar liradır. 'Milletin cebinden kuruş çıkmayacak' denilen hastanelerin kullanım bedeli için bütçeden bu yıl dahil 2026 sonuna kadar 3 yılda toplam 186 milyar lira ödenecektir."

Bugün hastanelerde endoskopi için 1 yıl sonrasına gün verilmesinin normalleştiğini söyleyen Özel, yaratılan sorunun tamamen yapısal bir mesele olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Özel, "Önümüzdeki Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidarında, gerçek anlamda halkın iktidarı koyulduğunda sorunlar kökünden çözülecektir. Hastaneler milletin, hizmet etme görevi devletin, onuruyla yaşama hakkı da bu milletindir." dedi.