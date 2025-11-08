BIST 10.925
DOLAR 42,21
EURO 48,88
ALTIN 5.434,09
HABER /  GÜNCEL

Oyuncu Kıvanç Kasabalı'nın acı günü! Babasını kaybetti

Oyuncu Kıvanç Kasabalı'nın acı günü! Babasını kaybetti

Rol aldığı birçok unutulmaz yapımla tanınan Kıvanç Kasabalı, babası Niyazi Kasabalı'nın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.

Abone ol

Evlilik Hakkında Her Şey, Yasak Elma, Siyah Beyaz Aşk ve Yaprak Dökümü gibi iz bırakan yapımlarda rol alan sevilen oyuncu Kıvanç Kasabalı, babası Niyazi Kasabalı'nın vefat haberiyle sarsıldı.

Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Kasabalı, takipçilerini ve sevenlerini yasa boğdu.

Oyuncu Kıvanç Kasabalı'nın acı günü! Babasını kaybetti - Resim: 0

"AİLEMİZİN BÜYÜĞÜNÜ KAYBETTİK"

Oyuncu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, "Ailemizin büyüğü Sevgili babamız Niyazi Kasabalı, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 08.11.2025 Cumartesi günü Cihangir Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından kaldırılacaktır."

Oyuncu Kıvanç Kasabalı'nın acı günü! Babasını kaybetti - Resim: 1

ÖNCEKİ HABERLER
Şırnak'ta minibüs ve hafif ticari araç çarpıştı: 19 yaralı
Şırnak'ta minibüs ve hafif ticari araç çarpıştı: 19 yaralı
AK Parti'de 5 il başkanlığına atama yapıldı
AK Parti'de 5 il başkanlığına atama yapıldı
Kocaeli'de parfüm deposunda yangın çıktı 6 kişi hayatını kaybetti
Kocaeli'de parfüm deposunda yangın çıktı 6 kişi hayatını kaybetti
Kürşad Zorlu, Karabağ Zaferi'nin 5. yılını kutladı
Kürşad Zorlu, Karabağ Zaferi'nin 5. yılını kutladı
İstanbul'da 13 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! 60 yaşındaki dede öldü torunu yaralı
İstanbul'da 13 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! 60 yaşındaki dede öldü torunu yaralı
ABD Başkanı Trump'tan olası Putin görüşmesiyle ilgili açıklama
ABD Başkanı Trump'tan olası Putin görüşmesiyle ilgili açıklama
Alperen Şengün'ün çabası yetmedi Houston Rockets yenildi
Alperen Şengün'ün çabası yetmedi Houston Rockets yenildi
Girişimsel radyoloji ameliyatsız tedavinin arkasındaki güç!
Girişimsel radyoloji ameliyatsız tedavinin arkasındaki güç!
Nevşehir'de çilingir yardımıyla eve giren adam hamile eşini ölü buldu
Nevşehir'de çilingir yardımıyla eve giren adam hamile eşini ölü buldu
Tahliye kararına itiraz kabul edildi! Necati Arabacı tutuklu yargılanacak
Tahliye kararına itiraz kabul edildi! Necati Arabacı tutuklu yargılanacak
Evinde 26 kilo altın çıkan emekli bürokratla ilgili MASAK ve bilirkişi raporu ortaya çıktı
Evinde 26 kilo altın çıkan emekli bürokratla ilgili MASAK ve bilirkişi raporu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti