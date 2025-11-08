Oyuncu Kıvanç Kasabalı'nın acı günü! Babasını kaybetti

Rol aldığı birçok unutulmaz yapımla tanınan Kıvanç Kasabalı, babası Niyazi Kasabalı'nın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.

Abone ol

Evlilik Hakkında Her Şey, Yasak Elma, Siyah Beyaz Aşk ve Yaprak Dökümü gibi iz bırakan yapımlarda rol alan sevilen oyuncu Kıvanç Kasabalı, babası Niyazi Kasabalı'nın vefat haberiyle sarsıldı.

Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Kasabalı, takipçilerini ve sevenlerini yasa boğdu.

"AİLEMİZİN BÜYÜĞÜNÜ KAYBETTİK"

Oyuncu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, "Ailemizin büyüğü Sevgili babamız Niyazi Kasabalı, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 08.11.2025 Cumartesi günü Cihangir Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından kaldırılacaktır."