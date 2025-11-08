BIST 10.925
DOLAR 42,21
EURO 48,88
ALTIN 5.434,09
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da 13 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! 60 yaşındaki dede öldü torunu yaralı

İstanbul'da 13 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! 60 yaşındaki dede öldü torunu yaralı

İstanbul'da 13 yaşındaki bir çocuk silahla dehşet saçtı. Olayda 60 yaşındaki dede ervet Macit hayatını kaybetti, torunu ise yaralandı.

Abone ol

Korkunç olay İstanbul'da yaşandı. İddiaya göre mahalle düğününe gelen 13 yaşındaki çocuk taşkınlık çıkarmaya başladı. Zanlı, tartıştığı 16 yaşındaki bir çocuğu da darp etti.

Star Haber'de yer alan habere göre; dede Servet Macit torununa zorbalık yapan çocuğu uyardı, ardından yoluna devam etmek istedi ancak o çocuk belindeki silahı çıkarıp dede ve toruna kurşun yağdırdı. Vurulan dede ve torun yere yığıldı.

Dede öldü torunu tedavi altında

60 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, torunu ise tedavi altında. Ateşlenen kurşunlardan biri de sokaktaki bir iş yerine isabet etti.

Çocuğun 9 suç kaydı çıktı

Silahlı saldırganın suç dosyası kabarık çıktı. Çocuğun tam 9 kez şüpheli sıfatıyla adli işlem gördüğü öğrenildi. Saldırının ardından kaçan şüpheli gözaltına alındı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da 13 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! 60 yaşındaki dede öldü torunu yaralı - Resim: 0

Meğer ağabeyi de...

Şüpheli çocuğun ağabeyinin de işlediği cinayet nedeniyle cezaevinde olduğu öğrenildi.

Kaynak: Star Haber/ Tugay Saday

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Narin Güran cinayetinde çarpıcı iddia! Amca katilin ismini verdi: Kabak gibi ortada
Foto Galeri Narin Güran cinayetinde çarpıcı iddia! Amca katilin ismini verdi: Kabak gibi ortada Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Alperen Şengün'ün çabası yetmedi Houston Rockets yenildi
Alperen Şengün'ün çabası yetmedi Houston Rockets yenildi
Girişimsel radyoloji ameliyatsız tedavinin arkasındaki güç!
Girişimsel radyoloji ameliyatsız tedavinin arkasındaki güç!
Nevşehir'de çilingir yardımıyla eve giren adam hamile eşini ölü buldu
Nevşehir'de çilingir yardımıyla eve giren adam hamile eşini ölü buldu
Tahliye kararına itiraz kabul edildi! Necati Arabacı tutuklu yargılanacak
Tahliye kararına itiraz kabul edildi! Necati Arabacı tutuklu yargılanacak
Evinde 26 kilo altın çıkan emekli bürokratla ilgili MASAK ve bilirkişi raporu ortaya çıktı
Evinde 26 kilo altın çıkan emekli bürokratla ilgili MASAK ve bilirkişi raporu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti
'Gizemli kutu'ya yasak geldi! İçeriği belirsiz ürünlerin satışı durduruldu
'Gizemli kutu'ya yasak geldi! İçeriği belirsiz ürünlerin satışı durduruldu
Cem Küçük'ten İBB iddianamesi 1200 sayfa olacak iddiası
Cem Küçük'ten İBB iddianamesi 1200 sayfa olacak iddiası
Fenerbahçe Kayserispor'u konuk edecek! 3 isim forma giyemeyecek
Fenerbahçe Kayserispor'u konuk edecek! 3 isim forma giyemeyecek
Komisyon İmralı'ya gidecek mi? TBMM Başkanı Kurtulmuş: Böyle bir adım atılabilir
Komisyon İmralı'ya gidecek mi? TBMM Başkanı Kurtulmuş: Böyle bir adım atılabilir
Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 ödeme şirketinin faaliyet izni iptal
Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 ödeme şirketinin faaliyet izni iptal
Adana'da 3 katlı hırdavat dükkanı küle döndü
Adana'da 3 katlı hırdavat dükkanı küle döndü