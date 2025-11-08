İstanbul'da 13 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! 60 yaşındaki dede öldü torunu yaralı

İstanbul'da 13 yaşındaki bir çocuk silahla dehşet saçtı. Olayda 60 yaşındaki dede ervet Macit hayatını kaybetti, torunu ise yaralandı.

Korkunç olay İstanbul'da yaşandı. İddiaya göre mahalle düğününe gelen 13 yaşındaki çocuk taşkınlık çıkarmaya başladı. Zanlı, tartıştığı 16 yaşındaki bir çocuğu da darp etti.

Star Haber'de yer alan habere göre; dede Servet Macit torununa zorbalık yapan çocuğu uyardı, ardından yoluna devam etmek istedi ancak o çocuk belindeki silahı çıkarıp dede ve toruna kurşun yağdırdı. Vurulan dede ve torun yere yığıldı.

Dede öldü torunu tedavi altında

60 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, torunu ise tedavi altında. Ateşlenen kurşunlardan biri de sokaktaki bir iş yerine isabet etti.

Çocuğun 9 suç kaydı çıktı

Silahlı saldırganın suç dosyası kabarık çıktı. Çocuğun tam 9 kez şüpheli sıfatıyla adli işlem gördüğü öğrenildi. Saldırının ardından kaçan şüpheli gözaltına alındı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Meğer ağabeyi de...

Şüpheli çocuğun ağabeyinin de işlediği cinayet nedeniyle cezaevinde olduğu öğrenildi.

Kaynak: Star Haber/ Tugay Saday