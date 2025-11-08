Nevşehir'de çilingir yardımıyla eve giren adam hamile eşini ölü buldu

Nevşehir'de hamile eşini telefona arayan adam cevap alamayınca iş yerinden çıkıp evine gitti. Kapı arkasında anahtar olduğu için kapıyı açamayan adam çilingir yardımıyla eve girdikten sonra hamile eşinin cansız bedeniyle karşılaştı. Evde yapılan incelemede kombide doğal gaz kaçağı tespit edildi.

Abone ol

2000 Evler Mahallesi Şehit Musa Taşdemir Sokak'ta yaşayan Şeyma K'yi telefonla aramalarından cevap alamayan eşi Celal K. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İş yerinden izin alarak ekiplerle birlikte eve gelen Celal K, kapı arkasında anahtar olmasından dolayı kapıyı açamayınca çilingir çağrıldı. Kapının açılmasının ardından eve giren polis ve sağlık ekipleri hareketsiz halde buldukları hamile Şeyma K'nin yaşamını kaybettiğini belirledi.

Bebek de kurtarılamadı

Bebeğini kurtarmak için Şeyma K'nin cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine sevk edildi. Yapılan müdahaleye rağmen anne karnındaki bebeğin de yaşamını kaybettiği belirlendi.

Evde yapılan incelemede kombide doğal gaz kaçağı tespit edilirken, Şeyma K'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.