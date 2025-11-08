BIST 10.925
İsrail'in Meksika büyükelçisine suikast iddiasına İran'dan açıklama

İran, İsrail'in Meksika Büyükelçisi Eynat Kranz-Neiger'e suikast girişiminde bulunduğuna dair iddiaları reddetti.

TAHRAN (AA) - İran, İsrail'in Meksika Büyükelçisi Eynat Kranz-Neiger'e suikast girişiminde bulunduğuna dair iddiaları reddetti.

İran'ın Meksika Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İran'ın Meksika'daki İsrail rejiminin büyükelçisine suikast girişiminde bulunduğu iddiası, Meksika ile İran arasındaki dostane ve tarihi ilişkilere zarar vermeyi amaçlayan büyük bir yalan ve bir medya uydurmasıdır." denildi.

İran'ın bu iddiaları "kesinlikle reddettiği" belirtilen açıklamada, "Dostlarımız Meksikalıların iyi imajına hiçbir şekilde zarar vermeyeceğiz. Meksika'nın çıkarlarına ihanet etmeyi, kendi çıkarlarımıza ihanet etmek olarak görüyoruz. Meksika yasalarına saygı göstermek en büyük önceliğimizdir." ifadeleri kullanıldı.

ABD merkezli Axios internet sitesinin ismi açıklanmayan Amerikalı ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberde, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü’nün 2024 yılı başlarında İsrail'in Meksika Büyükelçisi Kranz-Neiger'e suikast girişiminde bulunduğu iddia edilmişti.

Haberde, girişimin Meksika güvenlik güçlerince engellendiği öne sürülmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da Meksika'daki büyükelçilerine yönelik suikast iddialarının doğru olduğunu öne sürmüştü.

Meksika da ABD ve İsrailli yetkililerin İran'ın İsrailli büyükelçiye suikast girişiminde bulunduğuna dair iddiasını kabul etmemişti.

