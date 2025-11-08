Evinde 26 kilo altın çıkan emekli bürokratla ilgili MASAK ve bilirkişi raporu ortaya çıktı

Gazeteci Tolga Şardan, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü’ndeki (DHMİ) daire başkanlığı görevinden emekli olduktan sonra hakkında başlatılan adli soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Cemil Acar hakkında MASAK'ın hazırladığı raporu paylaştı

Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) İşletmeler Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar, geçen nisan ayında yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla tutuklandı.

Soruşturma, CİMER’e yapılan bir başvuru üzerine başlatılmıştı. Acar’ın evinde 26 kilogram külçe altın ile yüklü miktarda döviz bulunmuştu.

Acar’la ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu’nca (MASAK) hazırlanan özel rapordan kesitler okuyacaksınız.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde MASAK'ın Acar ile ilgilihazırladığı rapordan bazı kesitleri yazar Tolga Şardan yazısında aktardı.

8 Ağustos 2025 tarihini taşıyan raporda MASAK uzmanlarını tespitleri özetle şöyle yer aldı:

“(…) Mehmet Cemil Acar’ın 2019 – 2024 yılları arasında Devlet hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nde daire başkanı ve müşavir olarak çalıştığı dönemde yasal gelirinin çok üstünde çeşitli illerde değerli konumlarda çok sayıda gayrimenkul edinmesinin oldukça dikkat çekici olduğu,

Zira görev yaptığı süre içerisinde maaşlı bir devlet memuru olarak elde etmiş olduğu maddi kazanç ile aynı yıllar içerisinde TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi. Y.N.) verilerinde görüldüğü üzere edinmiş olduğu malvarlıklarının uyumsuz bir görünümde olduğu,

İlgili malvarlıklarının finansmanına yönelik herhangi bir kredi kullanım bilgisine de rastlanmadığı,

Öte yandan gerek Ç.A. ile resmi olarak boşanmalarına rağmen Ç.A.’dan yoğun bir para transferi almasının gerek BN Teknoloji nezdindeki hesapları arasındaki para transfer ilişkisinin yatırım saikinden ziyade suç gelirini kaynağından uzaklaştırarak suçla illiyet bağını koparma görünümünde olması hususlarının aklamaya matuf eylemler olarak değerlendirilebileceği,

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun’un 17/1 maddesinde düzenlenen ‘Aklama ve terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunan hallerde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128. maddesindeki usule göre malvarlığı değerlerine el konulabilir’ hükmü gereğince el koyma işlemi uygulanabileceği hususlarının tespit edildiği. (…)”

Bilirkişi raporu: Malvarlığı 237 milyon lira! 26 yıllık maaş geliri 13 milyon lira

Soruşturmayı yürüten savcılık MASAK’tan gelen raporun yanı sıra Acar’ın malvarlığının güncel değerinin belirlenmesi amacıyla bilirkişi görevlendirdi.

Bilirkişi, 11 Temmuz 2025 tarihli raporunda özet olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“(…) Şüpheli Mehmet Cemil Acar’ın dosya kapsamı ile sınırlı olarak mevcut malvarlığının (altın, nakit, değerli eşya, taşınmaz vs.) 237 milyon 105 bin 981 lira hesap edildiği, 26 yıllık maaş gelir toplamının 13 milyon 310 bin 648 lira hesaplandığı,

Bu durumda geliri ile tespit edilen malvarlığı arasında uyumsuzluk olduğu,

Edinilen haksız mal miktarının ise 223 milyon 795 bin 333 lira olarak hesaplandığı,

Şüpheli Mehmet Cemil Acar’ın bahsettiği miras, düğün hediyeleri, faiz geliri, borsa geliri, kira, telif hakkı gibi değerlerle ilgili dosyada herhangi bir belge bulunmadığından buna ilişkin bir hesaplama yapılamadığı ve maaş dışında toplam malvarlığından düşülmediği. (…)”

Ev aramasında bulunan harici bellekler dikkat çekti

Bu arada soruşturma çerçevesinde Acar’ın evinde yapılan aramada el konulan dijital materyaller arasında çokça flash bellek olarak bilinen harici bellek bulunması dikkati çekti.

Polis tarafından yapılan aramayla ilgili hazırlanan tutanakta, Acar’ın evinde 35 flash bellek, dört SD kart olarak tanımlanan hafıza kartı ve iki taşınabilir bellek bulundu.

Ayrıca, yine ev arasında farklı sayıda çeyrek altınlar, yarım altınlar, tam altınlar, farklı boyutlarda altın ziynet eşyaları, birisinin imamesinde “Cemil” yazan üç altın tespih, toplam 41 bin 300 euro, 19 bin dolar elde edildi.

Banka hesabına yükle döviz transferleri

Halen tutuklu olan Acar’ın banka hesapları üzerinde yürütülen incelemelerde önemli tespitler yapıldı.

Savcılık tarafından yapılan araştırmalarda, Acar’ın Vakıfbank’ın Ankara Emek Şubesi’ndeki hesabında 2019 – 2024 yılları arasındaki altı yıllık zaman diliminde toplam 276 milyon 316 bin 86 liranın giriş yaptığı, buna karşın ise, 275 milyon 837 bin 738 liranın çıkış yaptığı anlaşıldı.

Ayrıca Acar’ın banka hesabına elden yatırılan para işlemleri sırasında A.A. isimli kişinin yatırdığı 225 bin 800 dolar dikkati çekti.

Acar’ın 2019’da yıllık maaş gelirinin 120 bin lira olmasına karşın yurt dışı banka hesaplarına 210 bin Euro ve 150 bin dolar tutarında para transferi gerçekleştiği, yurt dışındaki bir banka hesabından da aynı dönemde 35 bin 571 euro ve 97 bin 118 dolar döviz girişi olduğu belirlendi.