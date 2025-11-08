BIST 10.925
DOLAR 42,21
EURO 48,88
ALTIN 5.434,09
HABER /  GÜNCEL

Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 ödeme şirketinin faaliyet izni iptal

Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 ödeme şirketinin faaliyet izni iptal

Resmî Gazete’de yayımlanan karar ile Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal edildi.

Abone ol

Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., İninal Ödeme ve Elektronik Para ve Hizmetleri A.Ş. ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin faaliyet izinleri iptal edildi.

İZİNLERİ ÖNCEDEN DURDURULDU

Daha önce alınan bir kararla, Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri durdurulmuştu. Bugün itibariyle yayımlanan Resmî Gazete sayısı ile bu şirketlerin faaliyet izni iptal edildi.

NE OLMUŞTU?

CMB gözetimi ve denetimi altındaki Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ (Pay Fix), İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ (İninal) ve Aypara Ödeme Kuruluşu AŞ'nin (Aypara) hakkında TCMB tarafından şu açıklama yapılmıştı:

"Pay Fix, Aypara ve İninal’ın 6493 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyet izinlerinin durdurulmasına giden süreçte, 30 Eylül 2024 tarihli ve 11724/21323 sayılı TCMB kararı ile Pay Fix hakkında 6493 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında idari ve mali tedbirler uygulanmıştır.

28 Şubat 2025 tarihli ve 11799/21398 sayılı TCMB kararıyla ise Pay Fix’in 6493 sayılı Kanunun 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve ödeme aracının kabulü ile sınırlı olmak kaydıyla (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunma konularındaki faaliyet izinleri 6493 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca durdurulmuştur.

Ayrıca, 6493 sayılı Kanunun 27'nci maddesi çerçevesinde idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bunlara ek olarak, söz konusu soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde ise 14 Mart 2025 tarih ve 11811/21410 sayılı TCMB kararı ile Pay Fix, Aypara ve İninal’ın 6493 sayılı Kanun kapsamında tüm faaliyet izinleri durdurulmuştur."

‘PROAKTİF YAKLAŞIM’ VURGUSU

Duyuruda, "TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini proaktif yaklaşımla sürdürmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da 3 katlı hırdavat dükkanı küle döndü
Adana'da 3 katlı hırdavat dükkanı küle döndü
Bütçe görüşmelerinde boş mutfak tüpü gösteren CHP'li vekile Bayraktar'dan olay yanıt
Bütçe görüşmelerinde boş mutfak tüpü gösteren CHP'li vekile Bayraktar'dan olay yanıt
Anadolu Efes ikinci uzatmada yıkıldı
Anadolu Efes ikinci uzatmada yıkıldı
İsrail'in Meksika büyükelçisine suikast iddiasına İran'dan açıklama
İsrail'in Meksika büyükelçisine suikast iddiasına İran'dan açıklama
Yılın en iyi 50 girişimi belli oldu
Yılın en iyi 50 girişimi belli oldu
Pakistan ile Afganistan arasındaki müzakereler askıya alındı
Pakistan ile Afganistan arasındaki müzakereler askıya alındı
Balıkesir'de bir deprem daha!
Balıkesir'de bir deprem daha!
Bahçeli, MHPli belediye başkanlarıyla görüştü
Bahçeli, MHPli belediye başkanlarıyla görüştü
Gençlerbirliği, Volkan Demirei ile ilk 3 puanını aldı
Gençlerbirliği, Volkan Demirei ile ilk 3 puanını aldı
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının Osmanlı cevabı izleyenleri kahkahaya boğdu
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının Osmanlı cevabı izleyenleri kahkahaya boğdu
Cevdet Yılmaz: Yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'a çıkardık
Cevdet Yılmaz: Yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'a çıkardık
İstanbul NBA Avrupa'da kalıcı takımlar arasında!
İstanbul NBA Avrupa'da kalıcı takımlar arasında!