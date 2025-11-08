Cem Küçük'ten İBB iddianamesi 1200 sayfa olacak iddiası

Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu olduğu İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' operasyonu kapsamında yürütülen soruşturmada iddianamenin önümüzdeki hafta içi açıklanması bekleniyor. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, iddianamenin 1200 sayfa civarında olduğunu ifade etti.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında iddianamenin son düzenlemelerinin yapıldığını ve salı günü açıklanacağını ifade etti.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında iddianamenin hazırlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, iddianamenin UYAP'ta olduğunu söyledi.

Atik, "Şu an iddianame UYAP'ta ama içine giremiyorsunuz. Savcılık tarafından gözden geçiriliyor, son kontrolün ardından salı günü açıklanacak" dedi.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük de "Aziz İhsan Aktaş iddianamesinin 578 sayfa ise bu da 1200 sayfa olur, ekleri hariç. MASAK raporları, vergi incelemeleri vs. olunca.... Muhaliflerin tamamına yakını iddianame boş dedi. MASAK raporları, dekontlar vs. de olacak muhtemelen, şimdi o iddialara onlar ne diyecek merak ediyorum" dedi.