Bütçe görüşmelerinde boş mutfak tüpü gösteren CHP'li vekile Bayraktar'dan olay yanıt
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi görüşüldü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, boş mutfak tüpünü kendisine gösteren CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'a "Çünkü doğalgaz kullanıyorlar gerek yok" yanıtını verdi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerinde mutfak tüpü protestosu yaşandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sunuma geçmeden önce komisyon üyeleriyle selamlaşma sırasında CHP'lilerin tepkisiyle karşılaştı.
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “boş tüpü” Bayraktar’a gösterdi. Akay, “Halkın mutfağında bu tüp malesef boş” dedi. Bakan Bayraktar ise, “Çünkü doğalgaz kullanıyorlar gerek yok” karşılığını verdi.