Yılın en iyi 50 girişimi belli oldu

Teknolojik ürün ve hizmetlerini ticarileştirmeyi hedefleyen girişimcilere büyüme yolculuklarında 360 derece destek sunan İTÜ Çekirdek’in bu yıl 14’üncüsünü gerçekleştireceği Big Bang Startup Challenge’ta, TOP 50 girişim belli oldu.

25–26 Kasım tarihlerinde UNIQ İstanbul’da “ImpactVerse” temasıyla gerçekleşecek Big Bang, girişimcilik etkisinin evrene yayıldığı sahne olacak.

8 farklı sektörel dikeyde; (Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin desteğiyle Otomotiv ve Mobilite, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu & Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin desteğiyle Enerji, ITU Seed, Yaşam Teknolojileri/Medikal Teknolojiler, Makine ve Yapay Zekâ, Gayrimenkul ve İnşaat Teknolojileri, İK ve Regülasyon Teknolojileri, E-Ticaret ve Platformlar) sunum yapan 50 girişim, ödül ve yatırımlarla buluşacak. Etkinlikte global yatırımcılar da sunumları eş zamanlı olarak çevrim içi takip edebilecek.

Türkiye’nin en büyük girişimcilik etkinliği Big Bang Startup Challenge, bu yıl “ImpactVerse’’ mottosuyla girişimcilik etkisinin evrene yayıldığı sahne olacak. Etkinliğin ilk gününde TOP 50 girişim sektörel dikeylere bölünerek sunum yapacak; ikinci gün ise girişimlerin ödül ve yatırımları duyurulacak. Etkinlikte bu yıl farklı sektörlerden alanında uzman konuşmacılar da yer alacak. İki gün sürecek etkinlikte özel şovlar ve performanslar ile coşku hiç azalmayacak.

Girişimcilik ekosisteminin tüm aktörlerini bir araya getirecek Big Bang’de katılımcılar, network’ünü genişletebilecekleri gibi aynı zamanda fuaye alanında kurulacak girişim stantları ve deneyim alanlarıyla birçok inovasyonla tanışma fırsatı da yakalayacak.

Her yıl 500 girişime destek sağlıyor

“Etki Yaratan Kuluçka Merkezi” vizyonuyla girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi sürdüren, “Dünyanın en iyi üniversite kuluçka merkezi” İTÜ Çekirdek, her yıl ortalama 500 girişime destek sağlayarak Türkiye ekonomisine milyonlarca dolarlık katma değer yaratıyor. Girişimlere bir önceki yıl 2,85 milyar TL’lik ödül, nakit ve yatırım desteği duyurulan Big Bang’in bu yıl çok daha büyük bir kaynak yaratması hedefleniyor.

Türkiye’den globale uzanan başarı hikâyeleri

İTÜ Çekirdek, girişimcilere yalnızca erken aşama destek sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda onları yatırımcı ve fonlarla buluşturarak küresel başarıya uzanan yollar açıyor. Bugüne kadar desteklenen yüzlerce girişim; Silikon Vadisi’nden yatırım aldı, 40’tan fazla ülkeye distribütörlük ağı kurdu ve bazıları kendi sektörlerini dönüştüren etkilere imza attı. Bu girişimler arasında geleceğin unicorn adayları da yer alıyor.

Girişimci sunumlarının eş zamanlı olarak global yatırımcılara canlı yayınlanacağı etkinliğe kayıtlar bigbang.itucekirdek.com adresinden yapılıyor.

İŞTE BIG BANG STARTUP CHALLENGE 2025’TE SAHNE ALACAK TOP 50 GİRİŞİM

Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB)’in desteğiyle Otomotiv ve Mobilite Sahnesi:

Arya AI: Yapay zekâ destekli bir lojistik optimizasyon motorudur. Karmaşık ve manuel dağıtım planlamasını, hızlı, veri odaklı ve senaryoya dayalı karar alma süreçlerine dönüştürür.

ALL IoT Teknoloji: Şehirlerin atık toplama süreçlerinde yakıt, zaman ve karbon emisyonunu yüzde 50’ye kadar azaltarak, atık yönetimini daha akıllı, çevreci ve verimli hale getirir.

M-BASED: Hayvansal ve petrol bazlı derinin yarattığı etik ve çevresel sorunları, geliştirdiği “Mantar Tabanlı Vegan Deri” ile tamamen ortadan kaldırır. Tekstil sektörüne sürdürülebilir, çevre dostu, erişilebilir ve yüksek kalitede tekstil hammaddesi sunar.

GUARTEC: Motosiklet kullanıcılarının güvenlik, konfor ve stil beklentilerini tek bir çözümde birleştiren teknoloji odaklı yeni nesil bir koruyucu çözümdür.

STEP4: Şirketlerin sürdürülebilirlik risklerini analiz etmelerini, ESG performanslarını değerlendirmelerini ve regülasyonlara uyumlu dijital eylem planlarıyla gelişimlerini yönetmelerini sağlayan yapay zekâ tabanlı bir kurumsal sürdürülebilirlik platformudur.

Vignetim: Avrupa’da araçla seyahat eden bireyler ve ticari filolar için dijital vinyet, otoyol geçişi, eSIM ve sigorta çözümlerini tek bir platformda sunarak kapsamlı bir mobilite asistanı deneyimi sağlar.

Biges Kompozit: Tekstil atıklarını ileri dönüşüm yoluyla yüksek performanslı kompozit malzeme, akustik panel ve sürdürülebilir hammaddeye dönüştüren çevreci bir malzeme teknolojisi girişimidir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder)’in desteğiyle Enerji Sahnesi:

Conveks: Elektrik dağıtım şirketleri için rota optimizasyonu, görev atama ve dinamik planlama süreçlerini otomatikleştiren, yapay zekâ destekli akıllı optimizasyon çözümüdür.

NisusAI: Yapay zekâ tabanlı otomasyon sistemiyle kurumların RPA altyapılarını tek platformda yöneten, maliyetleri düşürüp dijital dönüşümü hızlandıran bir çözümdür.

Onna Robotics: Rüzgâr enerjisi sektöründe bakım ve operasyonel verimliliği kökten dönüştüren, yapay zekâ destekli otonom mobil robot (AMR) çözümleri geliştiren bir derin teknoloji girişimidir.

Rotamen: Yapay zekâ destekli saha iş gücü yönetim platformudur.

Torkman: Itools ürün ailesi ve Torka denetim/uygulama platformuyla fabrika, tesis, proses ve enerji hatlarında insan + robot iş birliğini veriyle yöneten bütünleşik bir ekosistem sunar.

Ukko Bot: LLM (Büyük Dil Modeli) tabanlı yapay zekâsıyla enerji profesyonellerinin doğal dilde sordukları sorulara saniyeler içinde analizler sunan, kârlılığı maksimize edecek kararların alınmasını hızlandıran bir SaaS platformudur.

Werer Energy: Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren, lityum batarya paketleri, hibrit invertör sistemleri ve ölçeklenebilir enerji depolama konteynerleri üreten bir teknoloji girişimidir.

ITU SEED Sahnesi:

Beesage: Arıcılar için geliştirilen modüler erken uyarı sistemiyle bal verimini artıran, arı kolonisinin dağılmasını önleyen ve kovan ziyaretlerini azaltan bir teknolojidir.

Fleetroot: Akıllı mobilite ve IoT platformu olarak, işletmelerin son kilometre teslimatlarını, filo yönetimini ve bağlı varlıklarını gerçek zamanlı olarak takip etmelerini sağlar.

FortyGuard: Ticaret, şehir sistemleri ve enerji alanlarında ölçeklenebilir yapay zekâ destekli analizler sunar. 2 metre hassasiyetinde sıcaklık verileriyle işletmelere gerçek zamanlı içgörüler sağlayarak yüksek maliyetli danışmanlık ihtiyacını ortadan kaldırır.

Key2Enable: Engelli öğrencilere yönelik, öğrenme ve iletişim süreçlerini destekleyen yenilikçi eğitim teknolojileri geliştirir.

Waiter Call: Restoran sahiplerinin personel iş yükünü dengelemelerine yardımcı olan dijital bir yönetim sistemidir.

Yaşam Teknolojileri ve Medikal Teknolojiler Sahnesi:

Bloocell Sağlık Teknolojileri: Kişiye özel üretilebilen, biyobozunur yapısıyla doğal yenilenmeyi destekleyen ve doku onarımında etkili çözümler sunan yapay doku teknolojisidir.

CalibraMics: Bilgisayarlı Tomografi (BT) görüntülerinde veri standardizasyonu sağlayan hibrit sistemler geliştiren ve üreten bir teknoloji girişimidir.

Collaxir Arge ve Biyoteknoloji: Patentli yeşil teknolojisiyle balık ve tavuk atıklarını yüksek saflıkta kolajen peptitler ve değerli hammaddelere dönüştüren, bilimsel olarak kanıtlanmış sağlıklı yaşam formülasyonları geliştiren ileri biyoteknoloji girişimidir.

GODİ Biyoteknoloji: Yaşam bilimlerinin geleceğine öncülük ederek ileri biyoteknolojik ürünler geliştiren bir girişimdir.

MamaLabs: Anne sütünün besleyici değerlerini strip testiyle analiz ederek, sonuçlara göre doktorlar tarafından anneye özel takviye veya beslenme programı önerilmesini sağlayan, emziren annelere destek teknolojisidir.

Marin “sana özel takviye rutinin”: Uzman onaylı, yapay zekâ tabanlı algoritmasıyla kullanıcı sağlık verilerine dayalı kişiselleştirilmiş takviye rutinleri sunar.

My Gene And Cell Therapies Biyoteknoloji: İthal/eski otoantikor testlerinin yerini alarak serumdaki en düşük titreleri günler içinde sayısal ve yüksek hassasiyetle ölçen, genetik olarak programlanmış akıllı hücre platformudur.

RAYMARE: Tarımsal üretimde karşılaşılan beslenme, su kıtlığı ve toprak verimliliği gibi küresel sorunlara, bitki bazlı biyoteknolojik çözümlerle katkı sağlayan bir derin teknoloji girişimidir.

Yapay Zekâ ve Makine Teknolojileri Sahnesi:

AirGemba: Endüstriyel IoT ve yapay zekâ teknolojilerini entegre biçimde kullanarak işletmelerin operasyonel verilerinden gerçek zamanlı, eyleme dönüştürülebilir içgörüler elde etmesini sağlayan bir operasyonel süreklilik platformudur.

ARCH Technology: Diz altına takılan sensörleriyle kullanıcının nabzını, doku oksijenlenmesini ve ödem miktarını sürekli ölçen; yapay zekâ desteğiyle bu verileri analiz ederek, kan dolaşımını aktif biçimde düzenleyen giyilebilir bir teknoloji cihazıdır.

Corezzle Electronics: Elektronik bileşenleri 1 TL boyutunda tek bir işlemci paketinde toplayarak, firmalara kompakt, yüksek performanslı ve hızlı özelleştirilebilir çözümler sunan bir “System in Package” teknolojisidir.

DexterGPT: Yapay zekâ altyapısı sayesinde hiçbir teknik bilgiye ihtiyaç duymadan SEO ve dijital pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayarak, kullanıcılara aylık 500–2000 ABD Doları arasında tasarruf imkânı sunar.

Lunaar: Fiziksel ve dijital dünya arasındaki deneyim boşluğunu kapatarak, markalar ve tüketiciler için yapay zekâ destekli yeni nesil ürün deneyimi standartları geliştiren bir teknoloji girişimidir.

NCT Robotik: Otel, sağlık, eğitim ve etkinlik sektörleri için özelleştirilebilir yapay zekâ destekli otonom robotlar geliştiren, Türkiye ve İsveç’te faaliyet gösteren bir teknoloji girişimidir.

Seri AI Systems: Yapay zekâ orkestrasyonu sağlayan, merkezi, güvenli ve ölçeklenebilir bir akıllı sohbet (chat) platformudur.

Uludoğan Savunma Sanayi: Savunma, güvenlik ve arama kurtarma alanlarında kullanılmak üzere; yapay zekâ destekli otonom uçuş ve sürü kabiliyetine sahip, yüksek manevra yeteneğiyle gerçek zamanlı veri toplayarak güvenli operasyonlar gerçekleştiren yerli nano insansız helikopter sistemleri geliştirmektedir.

Gayrimenkul ve İnşaat Teknolojileri Sahnesi:

CIRCULA: Robotik katmanlı imalat ve biyobazlı malzemeler kullanarak sıfır atık mobilya ve çözümleri geliştiren bir girişimdir.

CoBoT AI: Tasarım otomasyonu yazılımı ve yapay zekâ ajanlarıyla inşaat ve BIM sektörlerinde yoğun emek gerektiren manuel süreçleri dijitalleştirir ve insansızlaştırır.

Myaircharger: Kullanıcılara hızlı, ekonomik ve güvenli şarj özgürlüğü sunarken; mekânlara şarj, reklam, müşteri etkileşimi ve büyük veri analiziyle düzenli gelir sağlayan, masaları dijitalleştiren yapay zekâ destekli paylaşımlı donanım sistemidir.

Sanamekan: Bireylerin ve kurumların 70’ten fazla etkinlik türü için, sayısı her geçen gün artan 2 binin üzerinde mekânı kısa süreli kiralayabildiği; etkinlik sektörünü teknolojiyle dijitalleştiren çevrimiçi bir platformdur.

İK ve Regülasyon Teknolojileri Sahnesi:

hiri.ai: İşe alım süreçlerini otonom yapay zekâ ajanlarıyla yöneten, şirketlere verimlilik kazandıran ve geleneksel ATS sistemlerine zekâ katan bir yetenek zekâsı platformudur. Alım kararlarını objektif “Bütünsel Hiri Skoru” ile destekler.

Sobrantech Dijital Dönüşüm: Firmaların dijital dönüşümünü uluslararası standartlarda gerçekleştirmelerine, süreçlerini daha verimli hâle getirmelerine ve yapay zekâ destekli çözümlerle otomatikleştirmelerine olanak sağlayan proje ve danışmanlık hizmetleri sunar.

Synaps AI: İşe alım süreçlerinin tamamını tek çatı altında toplayan, 13 modüllü yapay zekâ tabanlı bir platformdur.

Tebli: Kurumların e-tebligat süreçlerini otomatikleştirerek belge yönetimini sadeleştiren yenilikçi bir hukuk teknolojisi platformudur.

Waytogo: Profesyonel koçluk ve mentorluk süreçlerini dijitale taşıyan, görüşmelerdeki yetkinlikleri yapay zekâ ile analiz ederek dakikalar içinde raporlayan bir teknoloji girişimidir.

WiseStella: Gemi işletmeciliği sektöründe faaliyet gösteren firmalara yönelik, HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality) alanında yapay zekâ temelli kök sebep analizi ve kıyaslama ölçütleri sunan bir SaaS platformudur.

E-Ticaret ve Platformlar Sahnesi:

BINCLUSIVE: Kurumların internet siteleri ve mobil uygulamalarını, dünyadaki 1,3 milyar ve Türkiye’deki 9 milyon engelli birey için erişilebilir hâle getirmelerini sağlayan yapay zekâ tabanlı bir kullanıcı deneyimi platformudur.

Ranke Studios: Duygusal anlatım ve yenilikçi oynanış biçimlerini birleştirerek, oyunculara psikolojik derinliği yüksek deneyimler sunan bağımsız bir oyun geliştirme stüdyosudur.

VOTLOG: Markaların tüketicilerden hızlı bir şekilde geri bildirim toplayarak bu verileri anlık, anlamlı ve aksiyona dönüştürülebilir içgörülere çeviren, mobil odaklı ve yapay zekâ destekli bir tüketici araştırma platformudur.

SociaPol: Kullanıcıların teknik bilgiye ihtiyaç duymadan kendi sanal dünyalarını oluşturmasını sağlayan no-code altyapılı bir metaverse platformudur. Dijital topluluklar ve markalar için etkileşimli sanal deneyimler oluşturmayı kolaylaştırır.

Trilema Wallet: Kurumların kendi markalarıyla entegre edebileceği blockchain tabanlı akıllı cüzdan altyapısı sunar. Web2’nin kullanım kolaylığını, Web3’ün güvenliği ve veri egemenliğiyle birleştirerek B2B düzeyinde dijital ödeme ve cüzdan çözümleri sağlar.