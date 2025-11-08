BIST 10.925
DOLAR 42,21
EURO 48,88
ALTIN 5.434,09
HABER /  GÜNCEL

Adana'da 3 katlı hırdavat dükkanı küle döndü

Adana'da 3 katlı hırdavat dükkanı küle döndü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hırdavat dükkanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Abone ol

Yeşiloba Mahallesi Seyhan Ticaret Merkezi'ndeki 3 katlı hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da katıldı.

Bitişik iş yerlerine de sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bütçe görüşmelerinde boş mutfak tüpü gösteren CHP'li vekile Bayraktar'dan olay yanıt
Bütçe görüşmelerinde boş mutfak tüpü gösteren CHP'li vekile Bayraktar'dan olay yanıt
Anadolu Efes ikinci uzatmada yıkıldı
Anadolu Efes ikinci uzatmada yıkıldı
İsrail'in Meksika büyükelçisine suikast iddiasına İran'dan açıklama
İsrail'in Meksika büyükelçisine suikast iddiasına İran'dan açıklama
Yılın en iyi 50 girişimi belli oldu
Yılın en iyi 50 girişimi belli oldu
Pakistan ile Afganistan arasındaki müzakereler askıya alındı
Pakistan ile Afganistan arasındaki müzakereler askıya alındı
Balıkesir'de bir deprem daha!
Balıkesir'de bir deprem daha!
Bahçeli, MHPli belediye başkanlarıyla görüştü
Bahçeli, MHPli belediye başkanlarıyla görüştü
Gençlerbirliği, Volkan Demirei ile ilk 3 puanını aldı
Gençlerbirliği, Volkan Demirei ile ilk 3 puanını aldı
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının Osmanlı cevabı izleyenleri kahkahaya boğdu
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının Osmanlı cevabı izleyenleri kahkahaya boğdu
Cevdet Yılmaz: Yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'a çıkardık
Cevdet Yılmaz: Yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'a çıkardık
İstanbul NBA Avrupa'da kalıcı takımlar arasında!
İstanbul NBA Avrupa'da kalıcı takımlar arasında!
Alperen Şengün MVP listesinde! Bu sezon bir ilki başardı
Alperen Şengün MVP listesinde! Bu sezon bir ilki başardı