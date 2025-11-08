BIST 10.925
Şırnak'ta minibüs ve hafif ticari araç çarpıştı: 19 yaralı

Şırnak'ta minibüs ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 13'ü çocuk toplam 19 kişi yaralandı.

Nezir Y. yönetimindeki özel bir rehabilitasyon merkezine ait 33 AFY 551 plakalı servis minibüsü, Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü Kavşağı'nda, Abdurrahman T'nin kullandığı 61 AGZ 251 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, aralarında minibüsteki 13 çocuk ile sürücülerin de bulunduğu toplam 19 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

