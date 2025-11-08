BIST 10.925
DOLAR 42,21
EURO 48,88
ALTIN 5.434,09
HABER /  GÜNCEL

Kürşad Zorlu, Karabağ Zaferi'nin 5. yılını kutladı

Kürşad Zorlu, Karabağ Zaferi'nin 5. yılını kutladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Türk dünyasına gurur veren bu anlamlı gün, Azerbaycan halkının cesaret ve azminin simgesi olarak tarih sayfalarına altın harflerle yazıldı." ifadelerini kullandı.

Abone ol

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, NSosyal hesabından, Karabağ Zaferi'nin 5. yılına ilişkin, hem Türkçe hem de Azerbaycan Türkçesiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'ın kahraman ordusu, bundan 5 yıl önce 44 gün süren Vatan Muharebesi'nde büyük bir zafer kazanarak topraklarını işgalden kurtardı. Türk dünyasına gurur veren bu anlamlı gün, Azerbaycan halkının cesaret ve azminin simgesi olarak tarih sayfalarına altın harflerle yazıldı. Bu vesileyle, Azerbaycan Zafer Günü'nü kutluyor, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da 13 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! 60 yaşındaki dede öldü torunu yaralı
İstanbul'da 13 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! 60 yaşındaki dede öldü torunu yaralı
ABD Başkanı Trump'tan olası Putin görüşmesiyle ilgili açıklama
ABD Başkanı Trump'tan olası Putin görüşmesiyle ilgili açıklama
Alperen Şengün'ün çabası yetmedi Houston Rockets yenildi
Alperen Şengün'ün çabası yetmedi Houston Rockets yenildi
Girişimsel radyoloji ameliyatsız tedavinin arkasındaki güç!
Girişimsel radyoloji ameliyatsız tedavinin arkasındaki güç!
Nevşehir'de çilingir yardımıyla eve giren adam hamile eşini ölü buldu
Nevşehir'de çilingir yardımıyla eve giren adam hamile eşini ölü buldu
Tahliye kararına itiraz kabul edildi! Necati Arabacı tutuklu yargılanacak
Tahliye kararına itiraz kabul edildi! Necati Arabacı tutuklu yargılanacak
Evinde 26 kilo altın çıkan emekli bürokratla ilgili MASAK ve bilirkişi raporu ortaya çıktı
Evinde 26 kilo altın çıkan emekli bürokratla ilgili MASAK ve bilirkişi raporu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti
'Gizemli kutu'ya yasak geldi! İçeriği belirsiz ürünlerin satışı durduruldu
'Gizemli kutu'ya yasak geldi! İçeriği belirsiz ürünlerin satışı durduruldu
Cem Küçük'ten İBB iddianamesi 1200 sayfa olacak iddiası
Cem Küçük'ten İBB iddianamesi 1200 sayfa olacak iddiası
Fenerbahçe Kayserispor'u konuk edecek! 3 isim forma giyemeyecek
Fenerbahçe Kayserispor'u konuk edecek! 3 isim forma giyemeyecek
Komisyon İmralı'ya gidecek mi? TBMM Başkanı Kurtulmuş: Böyle bir adım atılabilir
Komisyon İmralı'ya gidecek mi? TBMM Başkanı Kurtulmuş: Böyle bir adım atılabilir