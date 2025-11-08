Kürşad Zorlu, Karabağ Zaferi'nin 5. yılını kutladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Türk dünyasına gurur veren bu anlamlı gün, Azerbaycan halkının cesaret ve azminin simgesi olarak tarih sayfalarına altın harflerle yazıldı." ifadelerini kullandı.

Abone ol

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, NSosyal hesabından, Karabağ Zaferi'nin 5. yılına ilişkin, hem Türkçe hem de Azerbaycan Türkçesiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'ın kahraman ordusu, bundan 5 yıl önce 44 gün süren Vatan Muharebesi'nde büyük bir zafer kazanarak topraklarını işgalden kurtardı. Türk dünyasına gurur veren bu anlamlı gün, Azerbaycan halkının cesaret ve azminin simgesi olarak tarih sayfalarına altın harflerle yazıldı. Bu vesileyle, Azerbaycan Zafer Günü'nü kutluyor, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz."