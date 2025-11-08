BIST 10.925
Tahliye kararına itiraz kabul edildi! Necati Arabacı tutuklu yargılanacak

Tahliye kararına itiraz kabul edildi! Necati Arabacı tutuklu yargılanacak

İzmir'de tutuklu bulunan "Cehennem Melekleri" olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşı Necati Arabacı hakkındaki tahliye kararına itiraz kabul edildi. Mahkeme yeniden tutuklama kararı verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Arabacı hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Arabacı hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli yağma" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı. Mahkeme, Arabacı hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

GEÇEN AY TUTUKLANMIŞTI

Kamuoyunda "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmiş, şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arabacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

'Köln'ün babası' olarak tanınan 53 yaşındaki Arabacı'nın, kara para aklama, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı başta olmak üzere birçok yasa dışı faaliyete karıştığı tespit edilmişti.

