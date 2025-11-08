BIST 10.925
SAĞLIK

Girişimsel radyoloji ameliyatsız tedavinin arkasındaki güç!

Tıbbın en önemli keşiflerinden biri olan X-ışınları, radyolojide yalnızca tanı koymakta değil, girişimsel yöntemlerle tedavide de önemli rol oynuyor. 8 Kasım Dünya Radyoloji Günü kapsamında konuşan Medipol Sağlık Grubu’ndan Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Erol, “Radyoloji sadece görmek değil, aynı zamanda iyileştirmektir” diyerek modern tıpta radyolojinin geldiği noktaya dikkat çekti.

Bir annenin karnındaki ilk kalp atışını duymak, bir tümörü erken evrede fark etmek ya da hastayı ameliyatsız iyileştirebilmek… Tüm bu mucizelerin ortak noktası radyoloji. 8 Kasım Dünya Radyoloji Günü’nde konuşan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Erol, “X-ışınının keşfiyle tıbbın gözleri açıldı, biz artık insan bedeninin içini görebiliyoruz” sözleriyle radyolojinin yaşamı görünür kıldığını vurguladı.

Girişimsel radyoloji ameliyatsız tedavinin arkasındaki güç! - Resim: 0

“RADYOLOJİ ARTIK SADECE GÖRMEK DEĞİL, İYİLEŞTİRMEKTİR”

Prof. Dr. Erol, X-ışınının keşfiyle birlikte tıpta yepyeni bir dönemin başladığını belirterek, “Röntgen, karanlık bir odada X-ışınını keşfettiğinde aslında biz hekimlerin yolunu aydınlattı. O günden itibaren tıbbın gözleri açıldı, insan bedeninin içini görmeye başladık. Günümüzde radyoloji sadece röntgenden ibaret değil; farklı görüntüleme yöntemleriyle tümörleri erken evrede yakalayabiliyor, damar tıkanıklıklarını saptayabiliyor, hatta bir annenin karnındaki bebeğin kalp atışlarını duyabiliyoruz” dedi.

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ İLE AMELİYATSIZ TEDAVİ

Radyolojinin artık yalnızca tanı değil tedavi sürecinde de etkin rol üstlendiğini vurgulayan Prof. Dr. Erol, “Girişimsel radyoloji sayesinde bir iğne deliğinden girerek hastalıkları ameliyatsız, kansız ve iz bırakmadan tedavi edebiliyoruz. Ancak bu gücü doğru kullanmak çok önemli. Her görüntüleme bir gerekçeye dayanmalı, gereksiz radyasyondan kaçınılmalıdır” diye konuştu.

“RADYOLOGLAR GÖRÜNMEYEN KAHRAMANLARDIR”

Prof. Dr. Erol, radyologların sağlık sisteminin görünmeyen ama en kritik halkalarından biri olduğuna dikkat çekerek, “Radyologlar, her tanının ve tedavinin arkasındaki kahramanlardır. Bizim görevimiz sadece görmek değil, aynı zamanda hastayı korumaktır” diye konuştu.

YAPAY ZEKÂ RADYOLOJİDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLATIYOR

Teknolojik gelişmelerin radyolojiye yön verdiğini ifade eden Prof. Dr. Erol, yapay zekânın gelecekte tanı ve tedavide büyük rol oynayacağını belirtti: “Yapay zekânın görüntülemede hem bilginin toplanması hem de işlenmesinde bize sağladığı katkılar çok önemli. Gelecekte tanıda ve tedavide daha doğru ve hızlı sonuçlar elde etmemizi sağlayacak.”

