SPOR

Alperen Şengün'ün çabası yetmedi Houston Rockets yenildi

Alperen Şengün'ün çabası yetmedi Houston Rockets yenildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 25 sayıyla oynadığı maçta Houston Rockets, deplasmanda San Antonio Spurs'e 121-110 yenildi.

Frost Bank Center'da oynanan karşılaşmada Spurs, Rockets'ı 11 sayı farkla mağlup etti.

Rockets'ın 5 maçlık galibiyet serisinin sona erdiği müsabakada 35 dakika süre alan Alperen Şengün, 25 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle oynadı.

Kevin Durant 24, Reed Sheppard 16 ve Amen Thompson ise 14 sayı kaydetti.

Spurs'te Stephon Castle 14 sayı ve 13 asistle "double-double" yaparken Harrison Barnes 24 sayıyla oynadı.

Julian Champagnie ve Victor Wembanyama ise 22'şer sayıyla maçı tamamladı.

Rockets, bu sonuçla 8. karşılaşmasında 3. yenilgisini yaşadı. Spurs ise 8. maçında 6. galibiyetine ulaştı.

Giannis Antetokounmpo, Bucks'ı 41 sayıyla galibiyete taşıdı

Fiserv Forum'da oynanan maçta Milwaukee Bucks, Chicago Bulls'u 126-110 mağlup etti.

Bucks'ta Antetokounmpo, 41 sayı, 15 ribaunt ve 9 asistle "double-double" yaptı.

Myles Turner 23, Ryan Rollins 20 ve Kyle Kuzma ise 11 sayıyla maçı tamamladı.

Bulls'ta Josh Giddey, 16 sayı ve 14 asistle "double-double" yaparken Matas Buzelis, 20 sayı ve 8 ribaunt kaydetti.

