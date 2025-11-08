BIST 10.925
DOLAR 42,21
EURO 48,88
ALTIN 5.434,09
HABER /  POLİTİKA

AK Parti'de 5 il başkanlığına atama yapıldı

AK Parti'de 5 il başkanlığına atama yapıldı

AK Parti'de Bitlis, Çanakkale, Elazığ, Niğde ve Tunceli il başkanlıklarına atama yapıldı.

Abone ol

AK Parti Teşkilat Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Bitlis İl Başkanlığına Engin Günceoğlu, Çanakkale İl Başkanlığına Abdurrahman Kuzu, Elazığ İl Başkanlığına İbrahim Sencer Selmanoğlu, Niğde İl Başkanlığına Hacı Mehmet Eren ve Tunceli İl Başkanlığına Hakan Özer'in atandığı belirtildi.

Açıklamada, eski il başkanlarına bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edilerek, yeni görevlendirilen il başkanlarına başarı dileğinde bulunuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de parfüm deposunda yangın çıktı 6 kişi hayatını kaybetti
Kocaeli'de parfüm deposunda yangın çıktı 6 kişi hayatını kaybetti
Kürşad Zorlu, Karabağ Zaferi'nin 5. yılını kutladı
Kürşad Zorlu, Karabağ Zaferi'nin 5. yılını kutladı
İstanbul'da 13 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! 60 yaşındaki dede öldü torunu yaralı
İstanbul'da 13 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! 60 yaşındaki dede öldü torunu yaralı
ABD Başkanı Trump'tan olası Putin görüşmesiyle ilgili açıklama
ABD Başkanı Trump'tan olası Putin görüşmesiyle ilgili açıklama
Alperen Şengün'ün çabası yetmedi Houston Rockets yenildi
Alperen Şengün'ün çabası yetmedi Houston Rockets yenildi
Girişimsel radyoloji ameliyatsız tedavinin arkasındaki güç!
Girişimsel radyoloji ameliyatsız tedavinin arkasındaki güç!
Nevşehir'de çilingir yardımıyla eve giren adam hamile eşini ölü buldu
Nevşehir'de çilingir yardımıyla eve giren adam hamile eşini ölü buldu
Tahliye kararına itiraz kabul edildi! Necati Arabacı tutuklu yargılanacak
Tahliye kararına itiraz kabul edildi! Necati Arabacı tutuklu yargılanacak
Evinde 26 kilo altın çıkan emekli bürokratla ilgili MASAK ve bilirkişi raporu ortaya çıktı
Evinde 26 kilo altın çıkan emekli bürokratla ilgili MASAK ve bilirkişi raporu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti
'Gizemli kutu'ya yasak geldi! İçeriği belirsiz ürünlerin satışı durduruldu
'Gizemli kutu'ya yasak geldi! İçeriği belirsiz ürünlerin satışı durduruldu
Cem Küçük'ten İBB iddianamesi 1200 sayfa olacak iddiası
Cem Küçük'ten İBB iddianamesi 1200 sayfa olacak iddiası