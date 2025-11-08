BIST 10.925
DOLAR 42,21
EURO 48,88
ALTIN 5.434,09
HABER /  GÜNCEL

Kocaeli'de parfüm deposunda yangın çıktı 6 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kocaeli'de parfüm deposunda yangın çıktı 6 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi.

Abone ol

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Cansız bedenlere ulaşıldı

Feci yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarına başlandı. Yapılan çalışmalar sırasında cansız bedenlere ulaşıldı.

Vali İlhami Aktaş, AA muhabirine, Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Aktaş, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Kocaeli'de parfüm deposunda yangın çıktı 6 kişi hayatını kaybetti - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Kürşad Zorlu, Karabağ Zaferi'nin 5. yılını kutladı
Kürşad Zorlu, Karabağ Zaferi'nin 5. yılını kutladı
İstanbul'da 13 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! 60 yaşındaki dede öldü torunu yaralı
İstanbul'da 13 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! 60 yaşındaki dede öldü torunu yaralı
ABD Başkanı Trump'tan olası Putin görüşmesiyle ilgili açıklama
ABD Başkanı Trump'tan olası Putin görüşmesiyle ilgili açıklama
Alperen Şengün'ün çabası yetmedi Houston Rockets yenildi
Alperen Şengün'ün çabası yetmedi Houston Rockets yenildi
Girişimsel radyoloji ameliyatsız tedavinin arkasındaki güç!
Girişimsel radyoloji ameliyatsız tedavinin arkasındaki güç!
Nevşehir'de çilingir yardımıyla eve giren adam hamile eşini ölü buldu
Nevşehir'de çilingir yardımıyla eve giren adam hamile eşini ölü buldu
Tahliye kararına itiraz kabul edildi! Necati Arabacı tutuklu yargılanacak
Tahliye kararına itiraz kabul edildi! Necati Arabacı tutuklu yargılanacak
Evinde 26 kilo altın çıkan emekli bürokratla ilgili MASAK ve bilirkişi raporu ortaya çıktı
Evinde 26 kilo altın çıkan emekli bürokratla ilgili MASAK ve bilirkişi raporu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti
'Gizemli kutu'ya yasak geldi! İçeriği belirsiz ürünlerin satışı durduruldu
'Gizemli kutu'ya yasak geldi! İçeriği belirsiz ürünlerin satışı durduruldu
Cem Küçük'ten İBB iddianamesi 1200 sayfa olacak iddiası
Cem Küçük'ten İBB iddianamesi 1200 sayfa olacak iddiası
Fenerbahçe Kayserispor'u konuk edecek! 3 isim forma giyemeyecek
Fenerbahçe Kayserispor'u konuk edecek! 3 isim forma giyemeyecek