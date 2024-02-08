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Önce inşaat malzemelerini sonra güvenlik kamerasını çaldı

Önce inşaat malzemelerini sonra güvenlik kamerasını çaldı

Adana'da park halindeki minibüsün camını kırıp içerisindeki inşaat malzemelerini çalan kimliği belirsiz şüpheli ardından güvenlik kamerasını alıp kaçtı. Hırsızlık anı, başka güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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Olay, 6 Şubat saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki minibüsün penceresinin camını kırıp içeri girdi. Şüpheli, içerideki inşaat malzemelerini çalıp, yanında getirdiği hurda arabasına yükledi.

Daha sonra minibüsün tavanına çıkan şüpheli, yönü kendisine bakan duvardaki güvenlik kamerasını çalıp kaçtı. Hırsızlık anı, farklı açılardaki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Araç sahibinin şikayeti üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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