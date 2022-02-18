BIST 2.032
DOLAR 13,66
EURO 15,47
ALTIN 833,02
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Olaylı derbide Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe finale yükseldi

Olaylı derbide Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe finale yükseldi

Basketbol Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 64-49 yenerek finale yükseldi. İki takım taraftarlarının yaptığı kötü tezahürat ve çıkardıkları saha olayları nedeniyle sık sık duran karşılaşmanın 29. dakikasında taraftarlar tarafından atılan patlayıcı maddenin ardından tribünlerin boşaltılmasına karar verildikten sonra basketbolcular ve hakem heyeti soyunma odasına gitti. Taraftarların salonu terk etmesinin ardından müsabaka kaldığı yerden devam etti.

Abone ol

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Ege Arar ve Blackhear ile 4 sayı bulup öne geçen Galatasaray Nef'e Fenerbahçe Beko Ahmet Düverioğlu, Pierre ve Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla karşılık verdi ve 4. dakikayı 7-6 önde geçti. Özellikle iki takımın birbirine uyguladığı sert savunmalarla 24 saniyelerin son ana kullanıldığı çeyreği sarı-lacivertli ekip daha iyi kontrol etti ve periyotu da 20-18 önde kapattı.

İkinci çeyreğe daha baskılı başlayan Fenerbahçe Beko, Floyd ve Şehmus Hazer'in içeriyi zorlayarak bulduğu sayılarla 13. dakikada farkı 6'ya (24-18) çıkardı. Henry ve Booker ikilisinin devreye girmesiyle oyundaki kontrolü eline alan sarı-lacivertli ekip 17. dakikayı 34-26 önde geçti. Galatasaray Nef rakibinin bu baskısına boyalı alanı daha aktif kullanarak karşılık vermeye çalışsa da soyunma odasına Fenerbahçe Beko'nun 36-31 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyreğe Trimble'den 4 sayılık katkı alarak başlayan Galatasaray Nef, 23. dakikada farkı 1'e indirdi: 36-35. Sayı bulmakta sıkıntı yaşayan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksander Djordjevic sık sık değişikliklere giderek düğümü çözdü ve 26. dakikada Guduric'in dış isabetiyle rahat nefes aldı: 39-35. Bu dakikadan sonra Guduric'in ekstra oyunuyla ritim bulan sarı-lacivertli ekip 28. dakikaya kadar atılan tüm sayıyı Sırp oyuncunun elinden bularak skoru 46-37'ye getirdi. Taraftarların kötü tezahüratları ve patlayıcı madde kullanmasından dolayı hakem heyeti 29. dakikada oyunu durdurarak iki takım taraftarlarının salonu boşaltmasını istedi. Hakemler ve basketbolcuların soyunma odasına gidip taraftarların tribünleri boşaltmasının ardından maç tekrar başladı. Oyunun başlamasıyla tekrar Guduric ile skor bulan Fenerbahçe Beko farkı çift hanelere çıkardı ve final periyotuna avantajlı girdi: 48-37

Son periyota daha kontrollü ve oyunun hakimi görüntüsüyle başlayan Fenerbahçe Beko, Ahmet Düverioğlu'nun serbest atışlarıyla ve Guduric'in skor üretmeye devam etmesiyle 33. dakikada farkı 15 sayıya (57-42) kadar çıkardı. Kalan dakikalarda Galatasaray Nef oyun disiplininden iyice kopunca Fenerbahçe Beko rakibine geri dönüş şansı tanımadı ve parkeden 64-49 galip ayrıldı.

Fenerbahçe: 64 - 49 :Galatasaray

Salon: TOFAŞ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Can Mavisu

Fenerbahçe Beko: Pierre 2, Booker 10, Ahmet Düverioğlu 7, Melih Mahmutoğlu 9, Henry 6, Şehmus Hazer 2, Guduric 20, Metecan Birsen 2, İsmet Akpınar, Floyd 6, Biberovic

Galatasaray Nef: Bost 1, Blackshear 12, Purcell 9, Rıdvan Öncel, Ege Arar 2, Okben Ulubay, Göksenin Köksal, Trimble 16, Ndour 7, Sadık Kabaca 2

5 faulle çıkan: 38.41 Ndour (Galatasaray Nef)

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye 18 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 18 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Ayasofya'nın camiye çevrilmesi Kur'an'a aykırı diyen Mustafa İslamoğlu daha önce tam tersini söylemiş
Ayasofya'nın camiye çevrilmesi Kur'an'a aykırı diyen Mustafa İslamoğlu daha önce tam tersini söylemiş
Savcı Sayan'dan İstanbul'a inat Ağrı'ya su indirimi!
Savcı Sayan'dan İstanbul'a inat Ağrı'ya su indirimi!
Sosyal Medya Uzmanı Yunus Emre Geyik; “Fenomen olmak çok zor bir şey değil
Sosyal Medya Uzmanı Yunus Emre Geyik; “Fenomen olmak çok zor bir şey değil
Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar olursak 6 ayda bu ülkenin çarkları dönecek
Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar olursak 6 ayda bu ülkenin çarkları dönecek
Altınçiçek kimdir tarihte nasıl öldü Hacı Bayram-ı Veli Altınçiçek kim oynuyor?
Altınçiçek kimdir tarihte nasıl öldü Hacı Bayram-ı Veli Altınçiçek kim oynuyor?
Rus ayrılıkçılar sivilleri Donetsk'ten tahliye etmeye başladı
Rus ayrılıkçılar sivilleri Donetsk'ten tahliye etmeye başladı
Şeyh Murat kimdir tarihte nasıl öldü Hacı Bayram-ı Veli Şeyh Murat kim oynuyor?
Şeyh Murat kimdir tarihte nasıl öldü Hacı Bayram-ı Veli Şeyh Murat kim oynuyor?
Şevval Sam evli mi ilk eşi Metin Tekin kimdir kaç çocuğu var?
Şevval Sam evli mi ilk eşi Metin Tekin kimdir kaç çocuğu var?
Bakan Nureddin Nebati'den vergi ve kalkınma mesajı
Bakan Nureddin Nebati'den vergi ve kalkınma mesajı