Okulların açılacağı illerin listesi! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk planı paylaştı

TÜRKİYE'de normalleşme adımları çerçevesinde yüz yüze eğitim başlıyor. Orta ve düşük riskli iller listesinde yer alan 40 ilde yüz yüze eğitime start veriliyor.

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitime dair detaylı bir açıklama yapıldı. 2 Mart Salı günü itibariyle okullar açılıyor. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecek. Salı günü tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlıyor. Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde ise tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecek.



Bu iller şöyle:

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;

*Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

*İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,

*Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün

*Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

*Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

*Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;

*Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

*İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün, sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacak,

*Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacak. Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart Salı gününden itibaren başlanacaktır.

Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecek. Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecek. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecek.

Ziya Selçuk paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk twitter hesabından okulları açıyoruz etiketiyle planlamayı paylaştı.

Mavi (düşük risk) listede olan iller: Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

Sarı (orta risk) listede olan iller : Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars

Sadece liselerde yüz yüze sınavların yapılacağı iller:

Yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) iller listesinde yer alan yerlerde yüz yüze eğitim olmayacak. Bu illerde sadece liselerde sınavlar yüz yüze yapılacak. O iller şöyle:

Turuncu (yüksek risk) listede olan iller :İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

Kırmızı (çok yüksek risk) listede olan iller : Sakarya, Balıkesir, Burdur, Konya, Aksaray, Samsun, Sinop, Amasya, Ordu, Tokat, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Adıyaman, Osmaniye