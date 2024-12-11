Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde final hedefi koydu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Malmö maçı öncesinde UEFA Avrupa Ligi'nde finali hedeflediklerini söyledi.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak.

Yeni Malmö Stadyumu'ndaki maç, 12 Aralık Perşembe akşamı TSİ 20.45'te başlayacak. Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem John Brooks yönetecek.

Kritik mücadele öncesinde ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KAZANARAK AYRILMAK İSTİYORUZ BURADAN"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Rakibimizin Beşiktaş maçını özellikle izlemiştik. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Organize bir takım. Pas hızı yüksek bir takım. Top onlardayken tehlikeli bir takım. Gerçekten önemli bir takımla oynayacağız. Rakibimizin Avrupa Ligi'nde kalması için kazanmak isteyecektir. Biz de ilk 8'de kalabilmek için bu maç bizim için çok önemli. Oyuncularıma çok güveniyorum. Buraya moralli geldik. Eksiklerimiz var ama iyi bir kadroya sahibiz. En iyisini yapıp kazanmaya çalışacağız. Kazanarak ayrılmak istiyoruz buradan.

"RAKİBİMİZ DAHA YÜKSEK BİR PUANDA OLABİLİRDİ"

Malmö'yü değerlendiren Okan Buruk, şöyle konuştu:

Rakibimiz daha yüksek bir puanda olabilirdi. Beşiktaş'a karşı da iyi bir oyun ortaya koydular. İddiaları devam ediyor. Rakibimiz için avantaj mı, dezavantaj mı bilmiyorum. Biz biraz yoğun tempodan geliyoruz. Rakibimizin ligi bitti. Maç içerisinde göreceğiz iki takımın gücünü, maç içindeki adaptasyonunu.

"SAHAYA ÇIKAN HERKESİN EN İYİSİNİ YAPACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Barış Alper Yılmaz'ın olmaması sizi nasıl etkileyecek?" sorusuna Buruk, şu yanıtı verdi:

Çok önemli oyuncularımız var. Tam kadro olmak büyük avantaj ama oyuncu grubu, Galatasaray'ın oyuncu grubu, bu hazırlığı yaparken, bu tür senaryoları düşünüyoruz. Burada da sahaya çıkan herkesin en iyisini yapacağını düşünüyorum. Bazı mevkilerde eksiğiz, kanatlarda az oyuncumuz var. Ama forvette 3 tane oyuncumuz vardı. İkisi sakat, Batshuayi ile oynayacağız. Ama önemli, değerli bir kadroya sahibiz. Bunu da sahada göstermeye çalışacağız.

"FİNAL HEDEFİNİ KURACAĞIZ"

"Abdülkerim, Bilbao için çağrıda bulundu. Mourinho'nun açıklamaları oldu. Kendinizi favori olarak görüyor musunuz?" sorusu karşısında Buruk, şu sözleri sarf etti:

Şu anda 5 maç geçti ve bir sıralama var. Hep ilk 5'in içinde olduk. Bu da bizi, özellikle Tottenham maçı, favorilerden biri, oyun, güç, takım performansına bakınca, ileriye doğru hayaller kuruyoruz. Ama hiçbir zaman bundan sonraki turların nasıl olacağını bilmiyoruz. Bu senaryoyu beklemiyorduk mesela 6-7 sakatımız var şu anda. Tam kadro olduğumuzda, futbolun içindeki şans, oyun içerisindeki yaşadıklarınız, futbolda birçok etken var. Elemeli tura geçince maç içi performansı önemli oluyor. O yüzden her takım her takımı eleyebilir. Final hedefini kuracağız. Bundan sonraki süreçte maçların nasıl geliştiğini göreceğiz. Bu hayali kuruyoruz çünkü bunun altyapısını oluşturduk şu ana kadar.

"DAHA İYİSİNİ YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Buruk, açıklamalarına şöyle devam etti:

Kaleci ve stoperlerin dışında tüm oyuncular hücum oynamak ister. Tabii ki bizim takımımız agresif ve dinamik bir takım. 10 kişi kalsak da önce 4-3-2'ye döndük. Mertens ve Osimhen'i önde tuttuk. Yine Yunus, Torreira ve Sara ile üçlü orta saha gibi oynadık. 4-4-1'e döndük zaman zaman. Sizin oyununuz da önemli. Rakibin de 3'lü oynaması sizin işinizi kolaylaştırabiliyor. Yine baskıya gittik. Rakibin dipte savunma yapması işinizi kolaylaştırıyor. Motivasyon, konsantrasyon, boş bir haftadaydık, yorgunluk azdı. Genel olarak kendi oyun anlayışımızı her maçta ortaya koymaya çalışıyoruz. İyi bir kadroya sahibiz. Ofansif olarak iyi işler gösteriyoruz. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Yarın için de elimizdeki oyuncuların kalitesi çok fazla, ofansif olarak hamleler yapacağız, düşüneceğiz. Savunma olarak da daha iyisini yapmamız gerekiyor. Bu sene çok fazla gol yiyoruz. Gol yemeden tamamlamak isteriz. Savunmada kalabalık olduğumuzda da gol yedik. Sivasspor maçında da aynısı oldu. İkinci golde 4 kişi savunmadayız. Çok uzaktan bir pasla gol yedik. Savunmayı daha iyi yaparsak çok daha güçlü olacağız.

"PLANLARIMIZ VAR"

Abdülkerim'in iğneyle oynama ihtimaline değinen Buruk, şunları dedi:

Savunma bölgesi, daha çok oyuncumuzun olduğu yer. Abdülkerim, bugün idmana çıktı. Yarın kararımızı vereceğiz. Savunmada oyuncumuz var. Ön tarafta, kanat anlamında biraz sıkıntımız var. Barış yok, Sallai Avrupa listesinde yok. Yarın planlarımız var. Onları uygulamaya çalışacağız.