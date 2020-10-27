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Müzedeki 404 eser kayıp 42’si ise sahte! Skandal Sayıştay’ın raporlarıyla ortaya çıktı

Sayıştay’ın raporlarında müzelerdeki eserlerin tek tek kaybolduğu ortaya çıktı. Önce Ankara Üniversitesi’ndeki tarihi yazma eserler, şimdi de Mimar Sinan Üniversitesi Müzesi’ndeki tablolar kayıp.

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Ankara Üniversitesi'nde 440 yazma eserin kayıp olduğunun ortaya çıkmasının ardından, bir skandal da Mimar Sinan Üniversitesi'nde yaşandı.

Üniversitenin Resim ve Heykel Müzesi'nde kayıtlı olan, tarihi ve sanatsal değeri bulunan eserlerden 404'ünün kayıp, 42 eserin ise sahte olduğu belirlendi. Sayıştay raporlarına göre Resim ve Heykel Müzesi'ne kayıtlı 12 bin 378 taşınır bulunuyor. Bunlardan 4 bin 24 tabloya dair hiçbir açıklama veya detay yer almıyor.

'Kayıp-Çalıntı ve sahte' notu

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Resim ve Heykel Müzesi malzeme sicil raporuna göre kayıtlı resim ve tablolardan 404 adedi müzede yok. Bunlardan 42 tanesi için de “Kayıp-Çalıntı ve sahte” notunun düşüldüğü belirtildi.

Sayıştay yetkilileri kayıp eserlerin dışında başka eserlerin bulunup bulunmadığının araştırılması için bir komisyon oluşturulmasını önerdi. Sayıştay denetçileri ayrıca sisteme girilen verilerin güncellenmesini istedi. 2018 yılında da üniversite yönetimini uyaran Sayıştay denetçileri, bir an önce tedbir alınmasını istemişti.

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