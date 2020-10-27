İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ’29 Ekim’ genelgesi: Müsaade edilmeyecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na ilişkin genelgede, "Vali/Kaymakam tarafından onaylanan tören ve kutlama programı dışında başkaca bir kurum/kuruluş tarafından program düzenlenmesine müsaade edilmeyecek" ifadelerine yer verildi.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla 81 İl Valiliğine bir genelge gönderildi. Covid-19 salgını nedeniyle tedbirlere uyulmasının büyük önem taşıdığı belirtilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyetimizin ilanının 97. yıldönümünün kutlanacağı Cumhuriyet Bayramı törenlerinin, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunduğumuz ‘kontrollü sosyal hayat' döneminin maske ve temizlikle birlikte temel prensiplerinden olan fiziki mesafe kuralına riayet edilebilmesi için bazı ilave önlemlerin alınarak kutlanması dönemsel bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmakta.

Sınırlı sayıda katılımcı

Genelgede, tören ve kutlamaların temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilmesi; Covid-19'a ilişkin tüm tedbirlerin uygulanması; tören ve kutlamalara katılacak katılımcı sayısının sınırlandırılması; 28 Ekim'de gerçekleştirilecek çelenk sunma törenlerinin kamu kurum ve kuruluşları ile Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi dernekleri temsilcilerinden oluşan sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilmesi ve tebrik kabullerinin açık alanda ve büyükşehirlerde 60, diğer illerde 40 kişiyi geçmeyecek şekilde sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

"Müsaade edilmeyecek"

Kamu kurum ve kuruluşlarının, özel işyerleri ve binalar ile caddelerin bayrak ve flamalarda donatılmasına önem verilmesi, yurttaşların evlerinin cam ve balkonlarını Türk bayrağı ile donatması konusunda teşvik edici paylaşımlarda bulunulması gerektiği belirtilen genelgede, Cumhuriyet Bayramı'na yakışır ses ve ışık gösterilerinin ve çevrimiçi etkinlikler düzenlenmesi gibi konulara dikkat çekildi.

Genelgede ayrıca, “Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yansıtabilecek ve aynı zamanda salgınla mücadele koşullarına uygun tören/etkinlik/programlara yer verilmesi, Tören ve Kutlama Komitesi tarafından düzenlenerek Vali/Kaymakam tarafından onaylanan tören ve kutlama programı dışında başkaca bir kurum/kuruluş tarafından program düzenlenmesine müsaade edilmeyeceğinin bildirilmesi gerektiği değerlendirilmekte” ifadeleri kullanıldı.

İktidar partisi kongrelerinde bulaşmayan virüs 29 Ekim günü mü bulaşacak?

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, herhangi bir kısıtlamanın söz konusu olmadığını belirtirken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise genelgeye tepki gösterdi.

"Bu, milli bayramlara getirilen kaçıncı yasak!"

CHP'li Özel, şunları kaydetti:

Bu, milli bayramlara getirilen kaçıncı yasak! Vatandaşlarımızın pandemi şartlarına ve hijyen kurallarına uyarak, Cumhuriyetimizi kutlamasına keyfi yasak getiremezsiniz! Ahlat’ta, Ayasofya’da, iktidar partisi kongrelerinde bulaşmayan virüs 29 Ekim günü mü bulaşacak?