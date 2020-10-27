Erdoğan'dan Hatay'daki saldırıyla ilgili mesaj: Terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İskenderun'daki terör saldırısına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güvenlik güçlerini tebrik eden Erdoğan, "Terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz" vurgusu yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"Rabbim ülkemizi her türlü saldırıdan korusun"

Hatay'da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerini tebrik eden Erdoğan, "Tüm Hataylı kardeşlerime geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü saldırıdan, felaketten, hain emellerden korusun" dedi.

Hatay’da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Tüm Hataylı kardeşlerime geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü saldırıdan, felaketten, hain emellerden korusun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 26, 2020

"Terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz"

Erdoğan, paylaşımının devamında, "Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir. Allah'ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.