Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı! Erdoğan imzaladı

Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 2 ay daha uzatıldı.

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Koronavirüs salgınının etkilerini ortadan kaldırmak için getirilen ekonomik tedbirlerin süresi uzatılıyor. Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı.

"Zorlayıcı sebep gerekçesiyle..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, "Koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"Kısa çalışma ödeneği iki ay süreyle uzatılmıştır"

Kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılmasına ilişkin yayımlanan kararda ise, "Kısa çalışma ödeneğinin süresi, iki ay süreyle uzatılmıştır" denildi. Kısa çalışma ödeneği uygulamasında ise daha önce uzatılan süre 30 Ekim'de sona eriyordu.

Kararı Bakan Selçuk paylaştı

Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararını sosyal medya hesabından paylaştı: Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı.