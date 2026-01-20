BIST 12.748
Murat Ülker’in Burhan Doğançay anıları sosyal medyada yankı uyandırdı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker’in, 13 yıl önce yaşama veda eden dünyaca ünlü Türk Ressam Burhan Doğançay’la ilgili anıları sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

16 Ocak 2013’te aramızdan ayrılan ünlü ressam Burhan Doğançay, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker tarafından sosyal medya üzerinden yapılan duygu yüklü bir paylaşımla anıldı.

Murat Ülker, Türk resim sanatının en değerli örnekleri arasında gösterilen ve Doğançay’ın kariyerinde önemli bir yere sahip eserlerden “Mavi Senfoni’ye ilişkin anılarını takipçileriyle paylaştığı videoda anlattı.

2009 yılında yapılan müzayedede satışa sunulan ve o dönem için rekor sayılan 2,2 milyon TL fiyatıyla kamuoyunda yoğun ilgi gören Mavi Senfoni’nin Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’ndaki en değerli eserlerden biri olduğunu ifade eden Murat Ülker, o dönem yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

“Müzayede öncesi Mavi Senfoni’yi satın almak konusunda bir hırsım yoktu. Eser, müzayedede satışa çıktığında yurt dışındaydım. Daha önce yaptığım gibi, müzayedeyi takip etmesi için birini görevlendirdim, ‘Şu fiyatlara düşünüyorum, olursa benim için alın’ dedim. Saat farkı nedeniyle ertesi gün satıldığı haberini internet aracılığıyla öğrendim. Haberlerde eseri kimin satın aldığının belli olmadığı ifade ediliyordu. Eseri satın aldığımdan son ana kadar haberim yoktu”

Doğançay’ın çok sayıda eseri Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’nda yer alıyor

Yıldız Holding’in geleneksel ve çağdaş sanatın nadide örneklerini içeren yaklaşık 2000 eserlik Sanat Koleksiyonu’nda; Burhan Doğançay’a ait aralarında ‘Mavi Senfoni’ eserinin bulunduğu 23 eser yer alıyor. Ayrıca, Burhan Doğançay imzalı üç eser de Yıldız Holding’in global atıştırmalık markası pladis’in Londra Ofisi’nde sergileniyor. Yıldız Holding’in kültür ve sanat alanındaki katkısı, Burhan Doğançay’ın eserlerinin geniş bir kitleyle buluşmasına aracılık ediyor. Yıldız Holding Sanat koleksiyonu, sadece bir arşiv olmanın ötesinde, farklı bakış açılarıyla geleneksel ve modern eserleri buluşturarak Türkiye’de sanatseverler için zengin bir perspektif sunuyor. Doğançay’ın mirası, Yıldız Holding’in yıl boyunca sürdürdüğü etkinlikler aracılığıyla sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

