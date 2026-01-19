Göztepe'nin Avrupa inadı! Rizespor'u 3 golle geçtiler

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor’u 3-1 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi Göztepe 3-1 kazandı.
Ev sahibi ekibin gollerini 39'da Miroshi, 63'te Arda Okan ve 82'de Efkan Bekiroğlu kaydetti.
Çaykur Rizespor'un tek golünü 60'da penaltıdan Laçi attı.
Bu sonucun ardından puanını 35 yapan Göztepe 4. sıradaki yerini korudu. Çaykur Rizespor ise 18 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.