SPOR

Göztepe'nin Avrupa inadı! Rizespor'u 3 golle geçtiler

Göztepe'nin Avrupa inadı! Rizespor'u 3 golle geçtiler

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor’u 3-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi Göztepe 3-1 kazandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 39'da Miroshi, 63'te Arda Okan ve 82'de Efkan Bekiroğlu kaydetti.

Çaykur Rizespor'un tek golünü 60'da penaltıdan Laçi attı.

Bu sonucun ardından puanını 35 yapan Göztepe 4. sıradaki yerini korudu. Çaykur Rizespor ise 18 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

İletişim Başkanı Duran: Türkiye, barışın, istikrarın ve diplomasinin savunucusudur
Dışişleri Bakanlığından Pakistan'a taziye mesajı
Alex de Souza, Operario’da da tutunamadı
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Türkiye ve Suriye ordusunu hedef alan 'DEAŞ' iddiası yalanlandı
Suriye ordusundan şok iddia: YPG/SDG DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı
Reuters duyurdu: İran'daki protestolarda 5 bin kişi hayatını kaybetti
Yangın faciasında 21 ölü, 70'ten fazla kayıp!
Ünlü modacı Valentino Garavani hayatını kaybetti
Bahis soruşturmasında 297 antrenör PFDK’ye sevk edildi
Netanyahu'dan haddini aşan Türkiye açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas'ın katilinin gereken cezayı alması için üzerimize düşeni yapacağız
