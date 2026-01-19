Alex de Souza, Operario’da da tutunamadı

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Alex de Souza’nın teknik direktörlük kariyerinde Brezilya’da zor günler yaşadığı Operario’da görevine son verildi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza için teknik direktörlük kariyerinde işler yolunda gitmiyor. Süper Lig'de Antalyaspor'u da çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam, son olarak Brezilya Serie B (2. Lig) takımı Operario'nun başındaydı.

Serie B'de 2025 sezonunu 48 puanla 12. sırada tamamlayan Brezilya takımı, bu ay başlayan Paranaense Eyalet Ligi'nde de istediği sonuçları alamadı. Yerel ligdeki 4 maçından sadece 1 puan çıkarabilen son sırada yer alan Operario, dün deplasmanda Sao Joseense'ye de 1-0 yenilince fatura Alex de Souza'ya kesildi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Alex ile yollarını ayrıldığı duyuruldu ve yeni teknik direktör belirleme çalışmalarına başlandığı ifade edildi.

Brezilyalı çalıştırıcı, ayrılık kararının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve "Daha iyi sonuçlar için ve kulübün gelişim sürecini sürdürmesi için desteklemeye devam edeceğim. Bunlar, çok çalışmanın, özverinin ve öğrenmenin yaşandığı aylardı" ifadelerini kullandı.

Operario'nun başında 29 maça çıkan Alex de Souza 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 yenilgi aldı.