DÜNYA

ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Ülkenin birliğine ve terörle mücadeleye destek teyit edildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında Suriye'deki gelişmeleri ele alan, Suriye'nin birliğini ve terörle mücadeleyi vurgulayan bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Trump ve Şara, Suriye topraklarının birliğini ve bağımsızlığını korumanın önemini vurgularken istikrarı sağlamayı amaçlayan tüm çabaları desteklediklerini belirttiler.

Her iki taraf da Suriye devleti çerçevesinde Kürt halkının haklarının güvence altına alınması ve korunması gerektiğini vurguladı.

İŞ BİRLİĞİNİ SÜRDÜRME KARARI

Taraflar, DAEŞ terör örgütüyle mücadele ve tehditlerini sona erdirme konusunda iş birliğini sürdürme kararı aldılar.

Trump ve Şara, ayrıca bölgesel ve uluslararası zorluklarla yüzleşebilecek güçlü ve birleşik bir Suriye vizyonuna dair ortak arzularını dile getirdiler.

Görüşme sırasında Suriye'ye daha iyi bir geleceğe doğru ilerlemesi için yeni bir fırsat verilmesinin önemi vurgulanarak bir dizi bölgesel dosya ele alındı.

"TRUMP, SURİYE'Yİ DESTEKLEMEK KONUSUNDA KARARLIDIR"

Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Suriye'deki son gelişmelere ilişkin, "Başkan Trump; istikrarlı, birleşmiş, kendisiyle ve komşularıyla barış içinde bir Suriye'yi desteklemek konusunda kararlıdır. Bu, Trump'ın barışçıl ve müreffeh bir Orta Doğu vizyonun temel unsurudur. İstikrarlı ve egemen bir Suriye, bölgenin istikrarı için kritik öneme sahiptir. Suriye, terörizm için bir üs haline gelmemelidir. Komşuları ve dünya için bir tehdit oluşturmamalıdır" ifadeleri kullanılmıştı.

