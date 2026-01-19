BIST 12.748
DOLAR 43,26
EURO 50,41
ALTIN 6.505,12
HABER /  DÜNYA

Suriye ordusundan şok iddia: YPG/SDG DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı

Suriye ordusundan şok iddia: YPG/SDG DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı

Suriye ordusu, YPG/SDG’nin Haseke iline bağlı Şeddadi kentindeki bir hapishaneden DEAŞ’lı teröristleri serbest bıraktığını bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, hapishanenin kontrolünü almak için girişimde bulunulduğu ancak bunun reddedildiği, serbest bırakılan DEAŞ mensuplarının yakalanması için bölgede arama tarama faaliyetlerinin başlatıldığı belirtildi.

Abone ol

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Şeddadi kentindeki hapishaneden terör örgütü DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığını bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Suriye güçlerinin Şeddadi'deki hapishanenin kontrolünü alması için aracılar vasıtasıyla YPG/SDG ile iletişime geçildiği ancak terör örgütünün "bunu reddettiği" belirtildi.

Suriye güçlerinin Şeddadi kentine girmeye başladığı aktarılan açıklamada, "SDG'nin Şeddadi hapishanesinden DEAŞ üyelerini serbest bırakmasının ardından ordu güçleri Haseke kırsalındaki Şeddadi kentine girmeye başladı." ifadesine yer verildi.

Suriye güçlerinin Şeddadi kenti ve çevresinde arama tarama yapacağı, söz konusu hapishanenin etrafını da güvenlik altına alacağı kaydedildi.

Salınan DEAŞ mensuplarının yakalanması için Şeddadi'deki hapishane ve çevresinde arama tarama yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Şeddadi'deki hapishaneden DEAŞ mensuplarının serbest bırakılması nedeniyle YPG/SDG sorumlu tutuldu.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında dün varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında, terör örgütünün kontrolündeki DEAŞ kamplarının Suriye yönetimine devredilmesi kararlaştırılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Reuters duyurdu: İran'daki protestolarda 5 bin kişi hayatını kaybetti
Reuters duyurdu: İran'daki protestolarda 5 bin kişi hayatını kaybetti
Yangın faciasında 21 ölü, 70'ten fazla kayıp!
Yangın faciasında 21 ölü, 70'ten fazla kayıp!
Ünlü modacı Valentino Garavani hayatını kaybetti
Ünlü modacı Valentino Garavani hayatını kaybetti
Bahis soruşturmasında 297 antrenör PFDK’ye sevk edildi
Bahis soruşturmasında 297 antrenör PFDK’ye sevk edildi
Netanyahu'dan haddini aşan Türkiye açıklaması
Netanyahu'dan haddini aşan Türkiye açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas'ın katilinin gereken cezayı alması için üzerimize düşeni yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas'ın katilinin gereken cezayı alması için üzerimize düşeni yapacağız
El Bilal Toure 90+5'te Beşiktaş’a 3 puanı getirdi
El Bilal Toure 90+5'te Beşiktaş’a 3 puanı getirdi
39 kişi yaşamını yitirmişti! Ulusal yas ilan edildi
39 kişi yaşamını yitirmişti! Ulusal yas ilan edildi
Borsa durdurulamıyor! Tarihi kapanış rekoru
Borsa durdurulamıyor! Tarihi kapanış rekoru
Trabzonspor'da Fatih Tekke gelişmesi! Maaşı 3 katına çıkarıldı
Trabzonspor'da Fatih Tekke gelişmesi! Maaşı 3 katına çıkarıldı
Kapıkule'de 144 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule'de 144 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden 3 kişi tutuklandı