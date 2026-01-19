El Bilal Toure 90+5'te Beşiktaş’a 3 puanı getirdi

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Kayserispor’u 90+5. dakikada El Bilal Toure’nin attığı golle 1-0 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Kayserispor'u konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 1-0 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada El Bilal Toure kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 32'ye yükseltirken Kayserispor, 15 puanda kaldı.
Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacak. Kayserispor ise sahasında Başakşehir'i konuk edecek.
Beşiktaş 1 - 0 Kayserispor
90'Son düdük geldi ve karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
90'GOL! Beşiktaş, El Bilal Toure'nin golüyle 1-0 öne geçti.
90'Karşılaşmanın sonunda en az 6 dakika daha oynanacak.
71'Beşiktaşlı oyuncular elle oynama gerekçesiyle penaltı itirazında bulunsa da hakem oyunu devam ettirdi.
69'Ceza sahasında Orkun'un şutunda Bilal'in çeldiği topu savunma çizgiden çıkardı.
63'Emirhan sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Orkun'un kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
58'Ani gelişen Kayserispor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Cardoso'nun şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.
46'Mücadelede ikinci yarı başladı.
45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
41'Cerny ön direkten içeri çevirdi Kale önünde El Bilal'in vuruşunda kaleci Bilal son anda kornere çeldi.
36'Cerny sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte El Bilal'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
27'Rıdvan sol kanattan ceza sahasına girerken çizgi üstünde yerde kaldı. Beşiktaş kritik noktadan serbest vuruş kullanacak.
23'Gökhan sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında El Bilal'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
21'Orkun'un pasında ceza sahasında topla buluşan Abraham'ın dönerek yaptığı vuruşta top kaleciden döndü.
16'Ani gelişen Kayserispor atağında kendi yarı sahasından topu alan Cardoso süratli bir şekilde rakip kaleye yöneldi. Beşiktaş ceza sahasına giren Cardoso vuruşunu yapmadan Emirhan araya girerek topu kornere gönderdi.
15'Cerny sağ kanattan içeri ortalamak istedi. Top savunmadan geri döndü.
8'Carsoso sol kanattan içeri ortaladı. Kale önünde topu Emirhan karşıladı.
1'İlk düdük geldi ve maç başladı.
Beşiktaş - Kayserispor ilk 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Uduokhai, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, El-Bilal Toure, Abraham
Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan, Furkan, Mendes, Benes, Mane, Cardoso, Onugkha