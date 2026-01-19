BIST 12.748
DOLAR 43,26
EURO 50,41
ALTIN 6.505,12
HABER /  DÜNYA

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, görevinden istifa etme kararı aldığını ve istifasını Anayasa Mahkemesine sunacağını açıkladı.

Abone ol

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, görevinden istifa etme kararı aldığını bildirdi.

Radev, Cumhurbaşkanlığında yaptığı açıklamada, istifasını yarın Anayasa Mahkemesine sunacağını, görevini Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova'ya devredeceğini duyurdu.

Halka seslenişinde, 9 yıllık çalışmalarını değerlendiren Radev, bu dönemde 7 kez geçici hükümetler kurmak zorunda kaldığını anımsattı.

Rumen Radev, aynı dönemde Bulgaristan'ın (Schengen alanına katılarak ve avroya geçerek) Avrupa entegrasyonunu tamamladığına işaret ederek, bu iki başarının ülkeye maalesef huzur ve istikrar getiremediğini söyledi.

Son anayasal değişiklikler sayesinde oligarşinin yürütme organlarına el koyduğunu belirten Radev, "Sonbahardaki halkın protestoları iktidarı düşürerek, mafyaya karşı bir görüş birliği oluşturdu." dedi.

Radev, Bulgaristan'daki vatandaşların siyasi hayal kırıklığından da söz ederek, "Yeni bir toplumsal sözleşmeye muhtacız. Sonbahardaki protestolarda sokaklara dökülen gençlerimiz, artık Bulgaristan'ı terk etmek istemediklerini net şekilde ifade etti." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı görevini güven içinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yotova'ya devredeceğini bildiren Radev, "Yotova, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimine kadar onurlu bir cumhurbaşkanı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Anayasal prosedür

Radev'in istifası, Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmedikçe, hukuki geçerlilik kazanmıyor. Bu nedenle istifa, ancak Mahkemenin alacağı resmi kararla yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanı Radev'in görevden ayrılmasının ardından, anayasal prosedür uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova, 22 Ocak 2027'ye kadar cumhurbaşkanlığı görevini üstlenecek.

Bulgaristan'da daha önce bir cumhurbaşkanının görev süresi dolmadan istifa etmemiş olması nedeniyle Radev'in kararı, "ülkede tarihi bir gelişme" olarak değerlendiriliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye ve Suriye ordusunu hedef alan 'DEAŞ' iddiası yalanlandı
Türkiye ve Suriye ordusunu hedef alan 'DEAŞ' iddiası yalanlandı
Suriye ordusundan şok iddia: YPG/SDG DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı
Suriye ordusundan şok iddia: YPG/SDG DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı
Reuters duyurdu: İran'daki protestolarda 5 bin kişi hayatını kaybetti
Reuters duyurdu: İran'daki protestolarda 5 bin kişi hayatını kaybetti
Yangın faciasında 21 ölü, 70'ten fazla kayıp!
Yangın faciasında 21 ölü, 70'ten fazla kayıp!
Ünlü modacı Valentino Garavani hayatını kaybetti
Ünlü modacı Valentino Garavani hayatını kaybetti
Bahis soruşturmasında 297 antrenör PFDK’ye sevk edildi
Bahis soruşturmasında 297 antrenör PFDK’ye sevk edildi
Netanyahu'dan haddini aşan Türkiye açıklaması
Netanyahu'dan haddini aşan Türkiye açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas'ın katilinin gereken cezayı alması için üzerimize düşeni yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas'ın katilinin gereken cezayı alması için üzerimize düşeni yapacağız
El Bilal Toure 90+5'te Beşiktaş’a 3 puanı getirdi
El Bilal Toure 90+5'te Beşiktaş’a 3 puanı getirdi
39 kişi yaşamını yitirmişti! Ulusal yas ilan edildi
39 kişi yaşamını yitirmişti! Ulusal yas ilan edildi
Borsa durdurulamıyor! Tarihi kapanış rekoru
Borsa durdurulamıyor! Tarihi kapanış rekoru
Trabzonspor'da Fatih Tekke gelişmesi! Maaşı 3 katına çıkarıldı
Trabzonspor'da Fatih Tekke gelişmesi! Maaşı 3 katına çıkarıldı