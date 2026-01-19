BIST 12.748
DOLAR 43,26
EURO 50,41
ALTIN 6.497,29
HABER /  DÜNYA

Trump'tan, Grönland sorusuna "Yorum yok" cevabı

Trump'tan, Grönland sorusuna "Yorum yok" cevabı

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka toprağı olan Grönland'ı kontrol etme noktasında ne kadar ileri gidebileceği sorusuna cevap vermekten kaçındı.

Abone ol

Trump, NBC'ye yaptığı açıklamada, ABD'yi Avrupa Birliği ve NATO ülkeleri ile karşı karşıya getiren Grönland'ı ilhak girişimi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı, telefon üzerinden yapılan mülakatta, Grönland'ı ele geçirmek için güç kullanıp kullanmayacağı sorusuna, "Yorum yok." yanıtını verdi.

Norveç'in Nobel Barış Ödülü yarışması üzerinde hiçbir etkisi olmadığı ve kararın tamamen komiteye ait olduğu fikrine itiraz eden Trump, "Söylediklerinin aksine, Norveç orayı tamamen kontrol ediyor." ifadesine yer verdi.

Trump, "Bununla hiçbir ilgileri olmadığını söylemeyi severler ama aslında her şeyle ilgileri var." diye ekledi.

Grönland konusunda direnen Avrupalı liderleri eleştirdi

ABD Başkanı Trump, ülkesinin ulusal güvenlik çıkarları için satın almak istediği Grönland konusunda direnç gösteren Avrupalı ​liderlere yönelik eleştirilerde bulundu.

Trump, "Avrupa, Rusya ve Ukrayna ile olan savaşa odaklanmalı. Avrupa'nın odaklanması gereken şey bu, Grönland değil." ifadelerini kullandı.

Grönland anlaşması olmadığı takdirde Avrupa ülkelerine gümrük vergisi uygulama planlarını hayata geçirip geçirmeyeceği sorulan Trump, "Kesinlikle geçireceğim, yüzde 100." yanıtını verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, barışın, istikrarın ve diplomasinin savunucusudur
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, barışın, istikrarın ve diplomasinin savunucusudur
Dışişleri Bakanlığından Pakistan'a taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığından Pakistan'a taziye mesajı
Alex de Souza, Operario’da da tutunamadı
Alex de Souza, Operario’da da tutunamadı
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Türkiye ve Suriye ordusunu hedef alan 'DEAŞ' iddiası yalanlandı
Türkiye ve Suriye ordusunu hedef alan 'DEAŞ' iddiası yalanlandı
Suriye ordusundan şok iddia: YPG/SDG DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı
Suriye ordusundan şok iddia: YPG/SDG DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı
Reuters duyurdu: İran'daki protestolarda 5 bin kişi hayatını kaybetti
Reuters duyurdu: İran'daki protestolarda 5 bin kişi hayatını kaybetti
Yangın faciasında 21 ölü, 70'ten fazla kayıp!
Yangın faciasında 21 ölü, 70'ten fazla kayıp!
Ünlü modacı Valentino Garavani hayatını kaybetti
Ünlü modacı Valentino Garavani hayatını kaybetti
Bahis soruşturmasında 297 antrenör PFDK’ye sevk edildi
Bahis soruşturmasında 297 antrenör PFDK’ye sevk edildi
Netanyahu'dan haddini aşan Türkiye açıklaması
Netanyahu'dan haddini aşan Türkiye açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas'ın katilinin gereken cezayı alması için üzerimize düşeni yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas'ın katilinin gereken cezayı alması için üzerimize düşeni yapacağız