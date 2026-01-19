BIST 12.748
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden 3 kişi tutuklandı

Güngören’de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajları gönderdikleri ve sosyal medyada provokatif paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

TUTUKLANDILAR

Acılı aileye tehdit mesajları gönderen ve sosyal medyadan provokatif paylaşımda bulunan 3 kişi tutuklandı. 

Olay

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

