Trabzonspor'da Fatih Tekke gelişmesi! Maaşı 3 katına çıkarıldı

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ve ekibinin maaşına zam yapıldığını duyurdu. Bordo-mavililer, zamlı maaşı KAP'a bildirdi.

Abone ol

Süper Lig'de geride kalan 18 hafta sonunda topladığı 38 puanla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde 3. sırada yer alan Trabzonspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Şampiyonluk mücadelesi veren bordo-mavili takımda teknik direktör Fatih Tekke ve ekibinin ücretinde iyileştirmeye gitti.

Karadeniz ekibi, sözleşmesi hakkında Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bilgilendirmede bulundu.

ÜCRETİNE ZAM

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Fatih Tekke ile olan 30.06.2029 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesinin ücret kısmına ilişkin hükümleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.

Yapılan anlaşmaya göre;

Sayın Fatih Tekke ve ekibinin ücreti, Ocak 2026 dan itibaren başlamak üzere aylık net 7.5 milyon TL olarak yıllık net 90 milyon TL garanti ücret olacak şekilde revize edilmiştir.

3 KAT ZAM

Trabzonspor yönetimi, Fatih Tekke ve ekibi ile 13 Mart 2025'te 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Tekke ve ekibinin yıllık 30 milyon lira alacağı bildirilmişti.

Bordo mavililer, 1 sene dolmadan Tekke ve ekibinin maaşına zam yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirilen yeni maaşta Fatih Tekke ve ekibi aylık 7.5 milyon liradan yıllık 90 milyon lira maaş alacak.