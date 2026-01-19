İstanbullular dikkat! Üsküdar-Samandıra metrosu hafta sonu çalışmayacak

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı, uzatma etabına yönelik entegrasyon testleri nedeniyle 23 Ocak gece yarısından itibaren hafta sonu boyunca geçici olarak hizmet veremeyecek. Hat, 26 Ocak Pazartesi sabahı yeniden açılacak, ulaşım bu süreçte İETT otobüsleriyle sağlanacak.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Metro İstanbul, Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda yapılacak entegrasyon testleri nedeniyle hattın hafta sonu geçici olarak işletmeye kapatılacağını duyurdu.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda Samandıra Merkez-Sultanbeyli uzatma etabının devreye alınmasıyla birlikte Üsküdar ile Sultanbeyli arasındaki yolculuk süresinin 150 dakikadan 50 dakikaya düşeceği belirtildi.

HAFTA SONU KAPALI OLACAK

Uzatma etabına yönelik entegrasyon çalışmaları kapsamında zorunlu testlerin yapılacağı kaydedilen açıklamada, bu nedenle hatta geçici bir işletme düzenlemesine gidileceği ifade edildi. Buna göre, 23 Ocak Cuma günü saat 00.00 itibarıyla Üsküdar-Samandıra Metro Hattı geçici olarak kapatılacak. Hat, 24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günleri boyunca hizmet veremeyecek; bu süre içinde Gece Metrosu seferleri de yapılmayacak. Metro hattının, 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00’da yeniden işletmeye açılacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, hattın kapalı olduğu süre boyunca güzergâhta ulaşımın, Gece Metrosu saatlerini de kapsayacak şekilde İETT otobüsleriyle sağlanacağı bilgisine yer verildi.