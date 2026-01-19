BIST 12.798
DOLAR 43,27
EURO 50,37
ALTIN 6.494,18
HABER /  GÜNCEL

İstanbullular dikkat! Üsküdar-Samandıra metrosu hafta sonu çalışmayacak

İstanbullular dikkat! Üsküdar-Samandıra metrosu hafta sonu çalışmayacak

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı, uzatma etabına yönelik entegrasyon testleri nedeniyle 23 Ocak gece yarısından itibaren hafta sonu boyunca geçici olarak hizmet veremeyecek. Hat, 26 Ocak Pazartesi sabahı yeniden açılacak, ulaşım bu süreçte İETT otobüsleriyle sağlanacak.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Metro İstanbul, Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda yapılacak entegrasyon testleri nedeniyle hattın hafta sonu geçici olarak işletmeye kapatılacağını duyurdu.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda Samandıra Merkez-Sultanbeyli uzatma etabının devreye alınmasıyla birlikte Üsküdar ile Sultanbeyli arasındaki yolculuk süresinin 150 dakikadan 50 dakikaya düşeceği belirtildi.

HAFTA SONU KAPALI OLACAK

Uzatma etabına yönelik entegrasyon çalışmaları kapsamında zorunlu testlerin yapılacağı kaydedilen açıklamada, bu nedenle hatta geçici bir işletme düzenlemesine gidileceği ifade edildi. Buna göre, 23 Ocak Cuma günü saat 00.00 itibarıyla Üsküdar-Samandıra Metro Hattı geçici olarak kapatılacak. Hat, 24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günleri boyunca hizmet veremeyecek; bu süre içinde Gece Metrosu seferleri de yapılmayacak. Metro hattının, 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00’da yeniden işletmeye açılacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, hattın kapalı olduğu süre boyunca güzergâhta ulaşımın, Gece Metrosu saatlerini de kapsayacak şekilde İETT otobüsleriyle sağlanacağı bilgisine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Konut Fiyat Endeksi Aralık'ta yüzde 0,2 arttı
Konut Fiyat Endeksi Aralık'ta yüzde 0,2 arttı
Gaziantep'te drift yapan ehliyetsiz sürücüye şok para cezası
Gaziantep'te drift yapan ehliyetsiz sürücüye şok para cezası
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlıya tutuklama talebi
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlıya tutuklama talebi
Hasan Şaş Torreira'nın menajerine sert çıktı: Kimsin ulan sen!
Hasan Şaş Torreira'nın menajerine sert çıktı: Kimsin ulan sen!
Kazakistan, Gazze Barış Kurulu'na davet edildi
Kazakistan, Gazze Barış Kurulu'na davet edildi
Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
Kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkmaları yasaklanmıştı! İstanbul Valiliğinden yeni açıklama
Kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkmaları yasaklanmıştı! İstanbul Valiliğinden yeni açıklama
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek
Geçen yıl ölü bulunmuştu! Tutuklanan kişi şoke etti
Geçen yıl ölü bulunmuştu! Tutuklanan kişi şoke etti
2026'nın ilk seçim anketinde İYİ Parti sürprizi! CHP ve AK Parti arasındaki oy farkı ise...
2026'nın ilk seçim anketinde İYİ Parti sürprizi! CHP ve AK Parti arasındaki oy farkı ise...
Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş paylaşımı: ''Dün bizi yıkan yerde, yeniden ayağa kalktık''
Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş paylaşımı: ''Dün bizi yıkan yerde, yeniden ayağa kalktık''
Auto King ile Anadolu Sigorta arasında mini onarım hizmetinde işbirliği
Auto King ile Anadolu Sigorta arasında mini onarım hizmetinde işbirliği