BIST 12.748
DOLAR 43,27
EURO 50,38
ALTIN 6.492,12
HABER /  GÜNCEL

Hüsnü Mahalli'den Suriye ile ilgili 20 günde iki farklı yorum

2011 yılında “Suriye’de kesinlikle bir iç savaş çıkmaz” diyen Orta Doğu uzmanı Hüsnü Mahalli, Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG’ye yönelik operasyonlarının ardından önceki açıklamalarının tersine değerlendirmelerde bulundu.

Abone ol

Suriye'de ordu ile yerel aşiretler, terör örgütü YPG/SDG'nin işgal ettiği toprakları bir bir geri alıyor. Yaşananlar tüm gözleri bir kez daha Suriye'ye çevirirken, aralık ayının sonlarında YPG/SDG'nin, Şam hükümeti ile anlaşmaya yanaşmadığı süreç akıllara geldi.

Yaklaşık 20 gün önce, “Arap medyası yazdı, Türkiye'yi kızdıracak YPG-Şara anlaşması yarın açıklanacak. PKK, Şam'dan istediği her şeyi alacak. Onun için Hakan Fidan'ın sesini kestiler” diyen Suriyeli Türkmen akademisyen, yazar ve Orta Doğu uzmanı Hüsnü Mahalli, Suriye ordusunun başlattığı operasyonunla birlikte terör örgütü PKK'nın ülkede işgal ettiği topraklardan çıkarılmasının ardından bu kez bambaşka konuştu.

Hüsnü Mahalli'den Suriye ile ilgili 20 günde iki farklı yorum - Resim: 0

"YPG DARMADAĞIN OLDU"

Mahalli, ABD'nin Kürtleri, "feci şekilde sattığını" iddia ederek, "PYD/YPG darmadağın oldu. Kürtler Suriye'de artık var mıdır yok mudur bundan sonra bu detaylar konuşulur. Amerikalılar böyledir, genel olarak herkesi kullanır atarlar. Amerika'nın önünde kim daha fazla secde ederse o kabul görür kural budur" dedi.

Mahalli, sık sık, 2011'de yaptığı, "Suriye'de kesinlikle bir iç savaş çıkmaz, rahat olun" paylaşımıyla gündeme geliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
BBP, Suriye'ye heyet gönderecek
BBP, Suriye'ye heyet gönderecek
İngiltere, Suriye'de açıklanan ateşkesi memnuniyetle karşıladı
İngiltere, Suriye'de açıklanan ateşkesi memnuniyetle karşıladı
Gazze'deki Filistin hükümeti: Görevlerimizi Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne devretmeye hazırız
Gazze'deki Filistin hükümeti: Görevlerimizi Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne devretmeye hazırız
Sürücüler dikkat! Kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı
Sürücüler dikkat! Kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı
İstanbullular dikkat! Üsküdar-Samandıra metrosu hafta sonu çalışmayacak
İstanbullular dikkat! Üsküdar-Samandıra metrosu hafta sonu çalışmayacak
Konut Fiyat Endeksi Aralık'ta yüzde 0,2 arttı
Konut Fiyat Endeksi Aralık'ta yüzde 0,2 arttı
Gaziantep'te drift yapan ehliyetsiz sürücüye şok para cezası
Gaziantep'te drift yapan ehliyetsiz sürücüye şok para cezası
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlıya tutuklama talebi
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlıya tutuklama talebi
Hasan Şaş Torreira'nın menajerine sert çıktı: Kimsin ulan sen!
Hasan Şaş Torreira'nın menajerine sert çıktı: Kimsin ulan sen!
Kazakistan, Gazze Barış Kurulu'na davet edildi
Kazakistan, Gazze Barış Kurulu'na davet edildi
Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti