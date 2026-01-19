Hüsnü Mahalli'den Suriye ile ilgili 20 günde iki farklı yorum

2011 yılında “Suriye’de kesinlikle bir iç savaş çıkmaz” diyen Orta Doğu uzmanı Hüsnü Mahalli, Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG’ye yönelik operasyonlarının ardından önceki açıklamalarının tersine değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de ordu ile yerel aşiretler, terör örgütü YPG/SDG'nin işgal ettiği toprakları bir bir geri alıyor. Yaşananlar tüm gözleri bir kez daha Suriye'ye çevirirken, aralık ayının sonlarında YPG/SDG'nin, Şam hükümeti ile anlaşmaya yanaşmadığı süreç akıllara geldi.

Yaklaşık 20 gün önce, “Arap medyası yazdı, Türkiye'yi kızdıracak YPG-Şara anlaşması yarın açıklanacak. PKK, Şam'dan istediği her şeyi alacak. Onun için Hakan Fidan'ın sesini kestiler” diyen Suriyeli Türkmen akademisyen, yazar ve Orta Doğu uzmanı Hüsnü Mahalli, Suriye ordusunun başlattığı operasyonunla birlikte terör örgütü PKK'nın ülkede işgal ettiği topraklardan çıkarılmasının ardından bu kez bambaşka konuştu.

"YPG DARMADAĞIN OLDU"

Mahalli, ABD'nin Kürtleri, "feci şekilde sattığını" iddia ederek, "PYD/YPG darmadağın oldu. Kürtler Suriye'de artık var mıdır yok mudur bundan sonra bu detaylar konuşulur. Amerikalılar böyledir, genel olarak herkesi kullanır atarlar. Amerika'nın önünde kim daha fazla secde ederse o kabul görür kural budur" dedi.

Mahalli, sık sık, 2011'de yaptığı, "Suriye'de kesinlikle bir iç savaş çıkmaz, rahat olun" paylaşımıyla gündeme geliyor.