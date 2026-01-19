BIST 12.798
Gazze'deki Filistin hükümeti: Görevlerimizi Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne devretmeye hazırız

Gazze'deki Filistin hükümeti, görevlerini Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne devretmeye hazır olduğunu açıkladı.

Gazze’deki Hükümet Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, hükümetin görev ve yetkileri Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere kurulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne devretmeye hazır olduğu belirtildi.

Gazze'deki Filistin hükümeti, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçiş için kurulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin "memnuniyetle karşılandığını" bildirdi.

Görev ve yetkilerini Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne devretmeye hazır olduğunu ifade eden Gazze'deki Filistin hükümeti, "kurumsal çalışmalara düzenli bir geçiş sağlanması ve kamu sektörü çalışanlarının haklarının korunması" amacıyla devir teslim sürecinin tamamlanması gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtmişti.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin başkanlığını eski Filistin Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ali Şaas üstlenmişti.

