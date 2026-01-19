BIST 12.748
İngiltere, Suriye'de açıklanan ateşkesi memnuniyetle karşıladı

İngiltere, Suriye'de açıklanan ateşkesi memnuniyetle karşıladı

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, Suriye'de hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yapan Falconer, İngiltere'nin Suriye'deki ateşkesten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Falconer, "İngiltere, Suriye'nin kuzeyinde ABD arabuluculuğuyla sağlanan ateşkes haberini memnuniyetle karşılıyor. Tüm taraflar anlaşmaya uymalı, sivilleri korumalı ve saldırılara kalıcı şekilde son vermeli." ifadesini kullandı.

Suriye ordusunun operasyonu ve Tam Entegrasyon Anlaşması

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon, daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü, Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke’deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

