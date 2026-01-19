BIST 12.748
HABER /  DÜNYA

SDG ile Şam arasında kriz iddiası! Mazlum Abdi ayrıldı

Suriye Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında 14 maddelik entegrasyon ve ateşkes anlaşması açıklandıktan sonra, SDG Komutanı Mazlum Abdi’nin Şam’da yaptığı görüşmelerden sonuç alınamadı. PYD yöneticisi Foza Yusuf, Şam yönetiminin SDG’ye “tam teslimiyet” dayattığını, varlıklarını kabul etmediğini ve sahada ateşkes kararlarının uygulanmadığını belirterek görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını açıkladı.

Suriye Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında 14 maddelik anlaşma sağlandığının açıklanmasının ardından SDG Komutanı Mazlum Abdi'nin Şam'da yaptığı görüşmelerden sonuç alınamadığı belirtildi.

Suriye geçici hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara, 18 Ocak itibarıyla tüm cephelerde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. Geçici hükümet, Tarafların, SDG'nin devlet kurumlarına entegrasyonunu ve siyasi-idari dönüşümü içeren 14 maddelik bir çerçeve üzerinde uzlaştığını duyurmuştu.

Ancak PYD yöneticisi Foza Yusuf, Mazlum Abdi ile Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında gerçekleşen “ateşkes” ve “entegrasyon” görüşmesinin “olumsuz sonuçlandığını” söyledi.

Rûdaw TV bültenine konuk olan PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Foza Yusuf, Şam’da yapılan görüşmeye ilişkin, “Arkadaşlarımız henüz yolda. Ancak toplantı olumsuz sonuçlanmış. Çünkü Şam ‘her şeyinizi teslim edeceksiniz ve durum 2011’dekinden öncesine dönecek’ diyor. Hiç bir şekilde varlığımızı kabul etmeye yanaşmıyor” dedi.

Abdi-Şara görüşmesinden sonuç çıkmadığını vurgulayan Yusuf, “Her yerde çatışmalar var. Ahmed Şara’nın dün aldığı kararların hiç biri sahada uygulanmadı. Bize tam bir teslimiyet dayatılıyor. Biz de bunu asla kabul etmeyeceğiz” diye ekledi.

DSG Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin Şam’dan çıktığını kaydeden Foza Yusuf, “Buraya geldiklerinde (Rojava’ya) durum değerlendirmesi yapılacaktır” şeklinde konuştu.

“Tam teslimiyet istiyorlar”

Şam’ın müzakerelerde tavrının değiştiğini vurgulayan Yusuf, şunları ekledi:

“Bazı şeylerin süreç içerisinde hayata geçirilmesi gerekiyor. Ancak onlar (Şara yönetimi) her şeyi bugün teslim edeceksiniz. Tüm taleplerimizi kabul edeceksiniz. Tüm kurumlarınızı feshedeceksiniz. Petrol kuyularının tamamını teslim edeceksiniz. Okullarınızda eğitimi durdurup kendi sisteminizi lağvedeceksiniz. Bunların hepsini de hemen istiyorlar. Haseke’den SDG’nin çekilmesini istiyorlar. Kobani’de silahları bırakacaksınız diyorlar. Bize açıkça teslimiyet dayatılıyor ve biz bunu kabul etmeyeceğiz.”

