HABER /  DÜNYA

Reuters duyurdu: İran'daki protestolarda 5 bin kişi hayatını kaybetti

Reuters duyurdu: İran'daki protestolarda 5 bin kişi hayatını kaybetti

İngiliz haber ajansı Reuters’e konuşan bir İranlı yetkili ülkedeki protestolarda 500’ü güvenlik personeli olmak üzere toplam 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İran'da başlayan protestolarda bilanço artıyor. 28 Aralık 2025’te para biriminin yüksek değer kaybı ve enflasyon nedeniyle esnafın başlattığı protestolar ülke geneline yayıldı.

Sokaklarda giderek daha da şiddetlenen operasyonlar nedeniye ülkede birtakım uygulamalara gidildi. 

İNTERNET ERİŞİMİ KISITLANDI

Bu kapsamda İran'da internet ve iletişim kısıtılamaları gerçekleştirildi. 

Yarı resmi Fars Haber Ajansının güvenlik yetkililerine dayandırdığı habere göre, internet kısıtlamalarının kıdemeli olarak kaldırılacağı açıklanırken henüz beklenen adım atılmadı. 

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise son yaptığı açıklamada yasağın kaldırılması gerektiğini söyledi. 

REUTERS: ÖLÜ SAYISI 5 BİNE ULAŞTI

İngiliz haber ajansı Reuters’e konuşan yetkili 500’ü güvenlik personeli olmak üzere 5 bin kişinin öldüğünü söyledi. 

İsmi açıklanmayan İranlı yetkili, eylemcileri masum insanları öldürmekle suçladı. 

TRUMP ÖNCE DESTEK VERDİ SONRA TEŞEKKÜR ETTİ

Göstericilere başından itibaren açıktan destek veren Trump, 13 Ocak’ta "İranlı vatanseverler protestolarınıza devam edin, yardım yolda" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Ocak’taki açıklamasında da  ise "Bize, İran’da infazların durdurulduğu bildirildi. Şu anda bir infaz planı ya da idam yok" deyip, dün de ‘800’den fazla idamı iptal ettiği’ İran’a teşekkür etti. 

