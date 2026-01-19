BIST 12.748
DOLAR 43,26
EURO 50,41
ALTIN 6.497,29
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor yeni transferine kavuştu! Oyuncu şehre geldi

Trabzonspor yeni transferine kavuştu! Oyuncu şehre geldi

Trabzonspor, İtalya Serie A'da Parma forması giyen Mathias Lovik ile anlaşma sağladı. Norveçli futbolcu, sözleşmeyi imzalamak için Trabzon'a geldi.

Abone ol

Süper Lig'in 18.haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da yeni transfer şehre geldi. 

Bordo-mavililer, İtalya Serie A'da Parma forması giyen Norveçli sol bek Mathias Lovik'in transferi için prensip anlaşmasına vardı. 22 yaşındaki Lovik akşam saatlerinde şehre geldi. 

Lovik ilk açıklamasında; "Daha önce bu ülkede oynadım. Galatasaray'a karşı oynadığım bir maç vardı. Trabzonspor'a karşı oynadığım bir maç vardı. Taraftarla ilk buluşmam orada olmuştu. Taraftarın nasıl takımı desteklediğini görmüştüm. Cuma günü yeni bir maç var ve dolu stadyum önünde oynamak için sabırsızlanıyorum ben de." dedi. 

Lovik sözlerinin devamında; "Buradaki hedefim, yapmam gereken her zaman en iyi mücadelemi göstermek. En büyük hayalim, bir gün Manchester United forması giymek. Şu anda Trabzonspor'un oyuncusuyum ve burada elimden geleni yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Elazığ’da bazı kurum ve kurslarda eğitime 1 gün ara
Elazığ’da bazı kurum ve kurslarda eğitime 1 gün ara
Erzurum'da yolda kalan 15 kişi kurtarıldı
Erzurum'da yolda kalan 15 kişi kurtarıldı
SDG ile Şam arasında kriz iddiası! Mazlum Abdi ayrıldı
SDG ile Şam arasında kriz iddiası! Mazlum Abdi ayrıldı
Trump'tan, Grönland sorusuna "Yorum yok" cevabı
Trump'tan, Grönland sorusuna "Yorum yok" cevabı
Göztepe'nin Avrupa inadı! Rizespor'u 3 golle geçtiler
Göztepe'nin Avrupa inadı! Rizespor'u 3 golle geçtiler
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, barışın, istikrarın ve diplomasinin savunucusudur
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, barışın, istikrarın ve diplomasinin savunucusudur
Dışişleri Bakanlığından Pakistan'a taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığından Pakistan'a taziye mesajı
Alex de Souza, Operario’da da tutunamadı
Alex de Souza, Operario’da da tutunamadı
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Türkiye ve Suriye ordusunu hedef alan 'DEAŞ' iddiası yalanlandı
Türkiye ve Suriye ordusunu hedef alan 'DEAŞ' iddiası yalanlandı
Suriye ordusundan şok iddia: YPG/SDG DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı
Suriye ordusundan şok iddia: YPG/SDG DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı
Reuters duyurdu: İran'daki protestolarda 5 bin kişi hayatını kaybetti
Reuters duyurdu: İran'daki protestolarda 5 bin kişi hayatını kaybetti