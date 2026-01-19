Trabzonspor yeni transferine kavuştu! Oyuncu şehre geldi

Trabzonspor, İtalya Serie A'da Parma forması giyen Mathias Lovik ile anlaşma sağladı. Norveçli futbolcu, sözleşmeyi imzalamak için Trabzon'a geldi.

Abone ol

Süper Lig'in 18.haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da yeni transfer şehre geldi.

Bordo-mavililer, İtalya Serie A'da Parma forması giyen Norveçli sol bek Mathias Lovik'in transferi için prensip anlaşmasına vardı. 22 yaşındaki Lovik akşam saatlerinde şehre geldi.

Lovik ilk açıklamasında; "Daha önce bu ülkede oynadım. Galatasaray'a karşı oynadığım bir maç vardı. Trabzonspor'a karşı oynadığım bir maç vardı. Taraftarla ilk buluşmam orada olmuştu. Taraftarın nasıl takımı desteklediğini görmüştüm. Cuma günü yeni bir maç var ve dolu stadyum önünde oynamak için sabırsızlanıyorum ben de." dedi.

Lovik sözlerinin devamında; "Buradaki hedefim, yapmam gereken her zaman en iyi mücadelemi göstermek. En büyük hayalim, bir gün Manchester United forması giymek. Şu anda Trabzonspor'un oyuncusuyum ve burada elimden geleni yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.