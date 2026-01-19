BIST 12.748
DOLAR 43,26
EURO 50,41
ALTIN 6.497,29
HABER /  GÜNCEL

Elazığ’da bazı kurum ve kurslarda eğitime 1 gün ara

Elazığ’da bazı kurum ve kurslarda eğitime 1 gün ara

Elazığ Valiliği, il merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı kurum ve kuruluşlarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Abone ol

Valilik tarafından yapılan açıklamada, il merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğüne bağlı veya denetiminde bulunan kreşler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve kurslarda Salı günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğüne bağlı veya denetiminde olan Kreşler, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve kurslara 20 Ocak Salı günü ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir. İlçelerimizde ilçe şartlarına göre Kaymakamlarca karar verilecektir” denildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum'da yolda kalan 15 kişi kurtarıldı
Erzurum'da yolda kalan 15 kişi kurtarıldı
SDG ile Şam arasında kriz iddiası! Mazlum Abdi ayrıldı
SDG ile Şam arasında kriz iddiası! Mazlum Abdi ayrıldı
Trump'tan, Grönland sorusuna "Yorum yok" cevabı
Trump'tan, Grönland sorusuna "Yorum yok" cevabı
Göztepe'nin Avrupa inadı! Rizespor'u 3 golle geçtiler
Göztepe'nin Avrupa inadı! Rizespor'u 3 golle geçtiler
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, barışın, istikrarın ve diplomasinin savunucusudur
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, barışın, istikrarın ve diplomasinin savunucusudur
Dışişleri Bakanlığından Pakistan'a taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığından Pakistan'a taziye mesajı
Alex de Souza, Operario’da da tutunamadı
Alex de Souza, Operario’da da tutunamadı
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Türkiye ve Suriye ordusunu hedef alan 'DEAŞ' iddiası yalanlandı
Türkiye ve Suriye ordusunu hedef alan 'DEAŞ' iddiası yalanlandı
Suriye ordusundan şok iddia: YPG/SDG DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı
Suriye ordusundan şok iddia: YPG/SDG DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı
Reuters duyurdu: İran'daki protestolarda 5 bin kişi hayatını kaybetti
Reuters duyurdu: İran'daki protestolarda 5 bin kişi hayatını kaybetti
Yangın faciasında 21 ölü, 70'ten fazla kayıp!
Yangın faciasında 21 ölü, 70'ten fazla kayıp!