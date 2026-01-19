BIST 12.748
Erzurum'da yolda kalan 15 kişi kurtarıldı

Erzurum'un Horasan ilçesinde köy yolunda kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 15 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kentte gün içerisinde aralıklarla devam eden kar yağışı, akşama doğru etkisini artırdı.

Yoğun yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kırsal Karapınar-Kırklar ve Arpaçayır mahallelerinin grup yolunda 3 araç kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Yardım istenmesi üzerine bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi Horasan Kırsal Hizmetler Şefliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin greyder ile yolu açmasının ardından araçlardaki 15 kişi kurtarıldı.

