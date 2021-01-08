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POLİTİKA

Murat Kurum: Tam da CHP zihniyetine yakışır

TEKİRDAĞ Valiliğindeki il değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Depremden 11 ay sonra Elazığ'a gidip, 'Biz sizin kulağınızı çekmeye geldik' demek tam da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) zihniyetine yakışır. Biz milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tekirdağ Valiliğindeki il değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyetinin Elazığ'a depremle ilgili ziyaretindeki açıklamalarının sorulması üzerine Kurum, şunları söyledi:

"Ben milletvekillerimizin Elazığ'a gitmesinden memnuniyet duyarım. Depremle ilgili, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini ilgilendiren konularla ilgilenmesinden dolayı mutluluk duyarım. Tabii, 'Kentsel dönüşüm, siyaset üstü bir meseledir' deyip de gidip otobüsün üstünde, 'Biz sizin kulağınızı çekmeye geldik' ifadesi de tamamen CHP zihniyetine yakışır bir ifade olmuştur. Depremden 11 ay sonra gidip deprem sürecinde vatandaşın ne ihtiyacı varmış, ne problemi varmış bakmayıp gelip orada, 'Biz sizi uyarmaya geldik, kulağınızı çekmeye geldik' ifadesi tamamen CHP zihniyetine yakışan bir ifadedir. Hani bir söz vardır: 'Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.' Bunların tarlada izi yok. Bunların yapılmış, inşa edilmiş, taş üstüne taş koymuş bir durumları da yok. Şimdi sen geliyorsun depremden 11 ay sonra ne yapıldığını bilmeden, orada ne acılar, ne üzüntüler çekildiğini bilmeden gelip bize akıl vermeye çalışıyorsun. Sen birinin kulağını çekmek istiyorsan önce kendi kulağını çek. Kendi kulağını çek ki 11 ay sonra gelip burada boş laflar etmeyesin."

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