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Kocaeli'de bir kişi eşine sinirlenip ciple dinlenme tesisine daldı 1 ölü 8 yaralı

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde dinlenme tesisine dalan cip, park halindeki araçlara ve yayalara çarptı. Olayda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Sürücü Naci A'nın eşi Semra A., araçta tartıştıkları eşinin, "Bugün ikimizde öleceğiz" diye bağırarak aracı dinlenme tesisine sürdüğünü söyledi.

KOCAELİ'de Naci A. yönetimindeki 65 NV 246 plakalı cip, Anadolu Otoyolu Çayırova mevkii Ankara istikametindeki dinlenme tesisinde park halinde bulunan 3 araca ve yayalara çarptı. Kazanın ardından cipten inerek bıçakla intihar girişiminde bulunan sürücüye çevredekiler müdahale etti.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, Afganistan uyruklu Khalılı Amanullah'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cip sürücüsü ile kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Amanullah'ın cenazesi morga konuldu.

"Bugün ikimiz de öleceğiz"

Eşiyle araçta tartışan Naci A.'nın, "Bugün ikimiz de öleceğiz" diyerek cipi dinlenme tesisinde araçların üzerine sürdüğü ortaya çıkarken; dehşet anları tesisteki güvenlik kameralarına yansıdı.

Hızla gelen cip, dinlenme tesisin önündeki otomobile çarparken; tesisin önünde bulunan aracın geldiğini fark ederek kaçmaya çalışanlar kurtulamadı. Cipin çarptığı kişi, yaşamını yitirirken; cipin çarptığı otomobile binmeyen çalışan bir kadın ise son anda kurtuldu. Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken; cinnet geçiren kişinin boğazından kanların aktığının görüldü. Kanlar içerisinde kalan Naci A.'yı çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma devam ederken;kendisine zarar veren Naci A.'nın Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi sürüyor.

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