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Muğla'da ortalığı savaş alanına çeviren kaza 2 ölü 3 yaralı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde Sultan K. yönetimindeki 48 F 8279 plakalı otomobille Hüseyin B. idaresindeki 48 NC 041 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Gerişburnu kavşağında çarpıştı. Kazada; araçlarda bulunan Mehmet Şen ile Zeynep Zor hayatını kaybetti.

Otomobillerde sıkışan sürücüler ile Osman Sırt, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Fethiye'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Sultan K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan; kaza Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

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